Von Karoline Beck

Bad Rappenau. Überrascht und mit Bedauern, müssen die Bad Rappenauer zur Kenntnis nehmen, dass schon wieder eines ihrer angestammten Einzelhandelsgeschäfte schließt. Die Buchhandlung Eckert in der Kirchenstraße 23, öffnet am 30. Mai zum letzten Mal für ihre Kundschaft die Tür.

Über Facebook haben die beiden Schwestern ihren Entschluss der Öffentlichkeit mitgeteilt und gleich viele Reaktionen des Bedauerns darauf erhalten. Gemeinsam haben Helga Grob und Martina Vetter vor 25 Jahren das Geschäft von ihrer Mutter Edith Eckert übernommen. "Und wir haben uns damals vorgenommen, wenn es so weit ist, den Laden auch gemeinsam zu schließen,", erzählen die Schwestern.

Die Gründe für die Schließung seien vielfältig. "Das Einkaufsverhalten der Leute hat sich radikal verändert", berichtet Helga Grob. Die Konkurrenz durch das Internet groß, doch einen treuen Kundenstamm gebe es immer noch. "Vom Wirtschaftlichen her hätte es weitergehen können", erzählen die beiden, aber die Luft, oder Lust, scheint raus zu sein. Was die beiden sehr stört, ist der Verkehr direkt vor ihrer Ladentür, der immer mehr zunehme. "Besonders wenn die Bahnschranken zu waren, dauert es viele Minuten, bis sich der Stau wieder aufgelöst hat", erklären sie. Außerdem kommt Grob ins Rentenalter und wird wieder Großmutter. "Und auf diese Zeit, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, freue ich mich sehr", berichtet sie und strahlt. Auch ihre Angestellten seien alle mittlerweile aus Altersgründen ausgeschieden und seit fünf Jahren nur noch sie beide für ihre Kunden da.

Kinder haben beide Schwestern, doch jedes habe einen eigenen Beruf und an dem Laden kein Interesse. Martina Vetter hat Verständnis für deren Entscheidung. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wovon sie spricht: "Es ist heutzutage nicht einfach, ein Einzelhandelsgeschäft zu führen." Auch habe sich das Alltagsverhalten und die Herausforderungen an die junge Generation verändert. "Man kann die Entwicklung nicht rückgängig machen", meint sie.

Was sie nun noch beruflich machen möchte, weiß sie selbst noch nicht. "Das muss ich mir noch überlegen. Ich bin offen für alles", berichtet sie. "Aber ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn der Laden geschlossen ist". Emotionen gebe es auf jeden Fall, wenn man die längste Zeit seines Lebens in diesem Geschäft verbracht hat. Hier haben beide auch bei ihrer Mutter ihre Lehre gemacht, Helga Grob vor 42 Jahren als Buchhändlerin und Martina Vetter vor 35 Jahren als Einzelhandelskauffrau.

Angefangen hat alles 1938 mit Urgroßvater Paul Bruchhaus. Er eröffnete an dieser Stelle ein Geschäft für Schreibwaren und Bücher. In den 1960er Jahren wurde das alte Haus abgerissen und wieder neu aufgebaut. 1994 wurde ein Umbau durchgeführt. "Damals war alles sehr modern ausgestattet", erzählt Martina Vetter. Man hatte schon EDV und eine Bestellung über Nacht war möglich.

Doch nun ist diese Ära zu Ende. Einige Wochen bleiben noch, um sich auch emotional vom Laden zu verabschieden und den Räumungsverkauf vorzubereiten. Der beginnt am 2. Mai und dauert 30 Tage. In dieser Zeit sind alle Waren reduziert und in diesem Fall fällt auch die Buchpreisbindung weg. Helga Grob und Martina Vetter hoffen, dass sie dann noch einmal viele ihrer Kunden sehen werden, denen sie für ihre Treue von ganzem Herzen danken. Was mit dem Laden danach geschehen wird, wissen beide noch nicht.