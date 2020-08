Von Christiane Barth und Tim Kegel

Sinsheim. Eine Große Kreisstadt hat Außenwirkung. Diese zu steuern, ist die Aufgabe von Öffentlichkeitsarbeit. Ein Instrument, um die Wahrnehmung gezielt zu lenken, sind Imagefilme. Ein solches kurzes Porträt der Stadt ist gerade als Neuauflage erschienen und über das Videoportal "YouTube" hier zugänglich. Dort wurde der Streifen bis Sonntagmittag 3637 Mal aufgerufen; 65 Zuschauer gaben ihm ein Like; lediglich ein Zuschauer drückte sein Missfallen aus.

Ursprünglich für die Landesheimattage gedreht, hat die Stadtverwaltung nach der Absage des großen Fest- und Veranstaltungsreigens und des 1250. Stadtjubiläums mit der Veröffentlichung des Imagefilm abgewartet, schildert Stadtmarketing-Leiterin Sandra Brucker. Als feststand, dass die großen Feierlichkeiten zum Jubiläum im kommenden Jahr nachgeholt werden sollen – und als der Würgegriff der Corona-Beschränkungen sich lockerte – ging man online: "Tourismus, Wirtschaft und Sport" seien die Themenschwerpunkte, die man mit dem knapp dreiminütigen Clip habe transportieren wollen, sagt Brucker. Der frühere, rund sechs Jahre alte Vorgängerfilm sei "etwas in die Jahre gekommen".

Ein neuer habe her gemusst, nicht nur wegen der Heimattage, sondern auch vor dem Hintergrund der im Vorfeld gegründeten "Sinsheimer Erlebnisregion" zur touristischen Vermarktung Sinsheims und dessen Umlands. Gedreht hat den Film Fabian Zimmermann vom "FZ-Studio" in Sinsheim. "Wir haben ihm die Themen vorgeben, die wir hervorheben wollten", sagt Brucker. "Wir haben Wünsche geäußert, was wir gerne haben wollten."

Die Produktion habe sich schließlich auf zweieinhalb Tage erstreckt, der Preis liege "im vierstelligen Bereich", bleibt Brucker vage. Ein begrenzter Zeitraum, in dem das komplette Spektrum einer Stadt nicht in voller Bandbreite abgebildet werden könne. Dem Produzenten habe man, da er als Sinsheimer die Stadt auch gut kenne, künstlerische Gestaltungsfreiheiten eingeräumt und keinen strikten Fahrplan vorgegeben.

Auf der Facebook-Seite der Stadt erntet der Film zahlreiche positive Kommentare mit Daumen-hoch-Emojis, aber auch kritische Anmerkungen. So vermisst ein Facebook-Nutzer etwa die Darstellung von Einrichtungen wie der Theodor-Heuss-Schule oder des Citydome-Kinos. Filmemacher Zimmermanns "Leuchtturm-Tour" bildet die Schullandschaft mit dem Wilhelmi-Gymnasium und der Kraichgau-Realschule durchaus ab. Bei den Kinos ist das "Imax"-Kino am Technik-Museum vertreten. Auch einige Kulturschaffende aus Sinsheim haben gegenüber der RNZ moniert, dass das kulturelle Leben mit Musik, bildender Kunst und Amateurtheater im Imagefilm nicht repräsentiert ist.

"Hätte der Filmer all unsere Wünsche umgesetzt, wäre er vier Wochen lang unterwegs gewesen", erklärt Brucker. Auch Datenschutzbestimmungen hätten bei der Auswahl der Objekte eine Rolle gespielt.

Als "wirklich toller und gelungener Film. Punkt" bezeichnet ein anderer Facebook-Nutzer die Szenen. Allerdings merkt er an, dass "wenn man allerdings ehrlich ist und bedenkt, wie es an manchen dieser Orte tatsächlich aussieht oder zugeht – puuuhhh." In seinem Kommentar auf der Facebook-Seite der Stadt schreibt der Nutzer weiter: "Der Film zeigt den Idealfall, wie es sich bestimmt viele – auch ich – wünschten. Davon sind wir aber meilenweit weg und entfernen uns immer mehr. Leider."

"Wir wollten das Umtriebige darstellen, das Sinsheim ja ausmacht", sagt Brucker. Der Imagefilm sei wichtig, um einen kurzen Vorgeschmack auf die Stadt zu vermitteln. Vermarkten wolle man aber gezielt die touristischen Einrichtungen. Vermittelt werden solle auch, dass in Sinsheim nicht unbedeutende Firmen angesiedelt sind, die sich in "exemplarischer" Auswahl im Film wiederfinden. "Wir konnten ja nicht alle abbilden", sagt Brucker auch zu diesem Punkt. Eine weitere Rolle habe Sinsheims verkehrstechnisch günstige Lage an der Autobahn gespielt.

Der Film ist nicht nur über "YouTube" abrufbar, sondern soll auch Gästen im Rathaus einen Vorgeschmack geben. Gedacht wird an Wandergruppen, Delegationen von Städtepartnerschaften oder des Städtetages. Von einer längeren Version des Imagefilmes aus Kostengründen Abstand genommen. Außerdem erhoffe man sich von einer "knackigen", kurzen Variante, dass die Zuschauer aufmerksam bleiben. Auch rechnet Brucker damit, dass Gewerbetreibende den Film auf ihren Internetseiten verlinken und zusätzlich für Verbreitung sorgen.