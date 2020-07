Sinsheim. (jubu) "Ride in Paradise", Ruhe in Frieden oder schlichte Beileidsbekundungen. Das Bestürzen ist riesig über den Tod des 24-jährigen Motorradfahrschülers, der am Donnerstag während einer Prüfungsfahrt auf der Landstraße 550 zwischen Sinsheim und Weiler tödlich verunglückt ist. Die Nachricht verbreitete sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Einem Aufruf der Familie des Verstorbenen zum gemeinsamen Abschied an der Burg Steinsberg waren rund 100 Freunde und Bekannte gefolgt und versammelten sich am Samstagabend auf dem Burg-Parkplatz.

Freunde und Verwandte legen Blumen und Kerzen an der Unglücksstelle ab. Foto: Julian Buchner

"Er ist nicht nur mein Bruder gewesen, sondern auch Sohn, Onkel, Schwager, Freund und fester Freund. Er hat bei uns allen ein tiefes Loch hinterlassen und wir können es noch gar nicht so richtig fassen", schrieb die Schwester von Phillip B., dem Toten, in dem Einladungsschreiben, das im sozialen Netzwerk Facebook die Runde machte. In Absprache mit der Familie durfte auch die RNZ vor Ort kommen.

Kurz nach 18 Uhr füllte sich der Burgparkplatz, auch die Sinsheimer Polizei und das Ordnungsamt waren vor Ort. "Wir begleiten solche Aktionen gerne, es ist uns wichtig, das Trauern zu ermöglichen", sagte der Revierleiter Thorsten Pisot. Die Ordnungshüter begleiteten den Trauerzug an jene Stelle, an der am Donnerstag um 13.15 Uhr die Welt für einen kurzen Moment stehen blieb. Ein Gedenkkreuz markiert den Ort des Geschehens, die Polizei sperrte die Straße rund 30 Minuten. Der Song "Here Without You" der Band "3 Doors Down" tönt aus einer mitgebrachten Lautsprecheranlage, Angehörige und Freunde sitzen im Gras neben dem Kreuz und trauern. Auf der sonst viel befahrenen Landstraße ist es bedrückend still.

100 Meter lang ist die Autoschlange der Freunde und Bekannten, die sich bildet. Wunderkerzen werden angezündet, Blumen und Kerzen niedergelegt. Polizei und Ordnungsamt sichern den Verkehr. Nach einer Viertelstunde löst sich die Versammlung allmählich auf, ein Hupkonzert ertönt und die Fahrzeuge ziehen weiter in den Heimatort des Verstorbenen im Neckar-Odenwald-Kreis. Mit aufsteigenden Luftballons verabschieden sie sich von ihrem Familienmitglied, Kumpel, Freund, Bekannten. Die RNZ schließt sich den Trauerbekundungen an.