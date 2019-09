Sinsheim-Dühren. (stop) Zwei Jahre stand die Tierarztpraxis in Dühren leer. Vergangenes Jahr zog es dann Dr. Sonja Gebhard aus privaten Gründen nach Sinsheim. 2005 hat die Tierärztin ihr Studium abgeschlossen, hatte in Emmendingen bei Freiburg eine eigene Kleintierpraxis. Der Umzug fiel ihr leicht, da sie wusste, dass sie im Kraichgau wieder eine eigene Praxis führen kann.

Nach Umbauten, Renovierungen und einer Verkleinerung der Praxis konnte sie den Betrieb wieder aufnehmen. Vorher waren mehrere Kollegen dort im Einsatz, die Praxisräume riesig. Nun ist Gebhard die einzige Tierärztin im Haus, hat noch zwei Helferinnen. Sie fühlt sich wohl in Sinsheim und wurde hier als Tierärztin freundlich aufgenommen. Viele Kunden freuen sich über ein bekanntes Gesicht in der Praxis: Kristin Nerpel war schon bei Gebhards Vorgänger, Dr. Fritz, Helferin gewesen.

Unter den Patienten findet man Hunde, Katzen und andere Kleintiere wie Kaninchen und Hamster, sogar ein Chinchilla und Tauben sind dabei. Gebhard behandelt keine Reptilien, dafür aber wilde Fundtiere wie Vögel und Igel. Einmal sei auch ein Marderbaby gebracht worden. Die Wildtierrettung Neckartal-Odenwald reagiere immer sehr schnell und sei stets zur Stelle, sagt die Tierärztin.

Für Menschen, die Tiere draußen in Not finden, hat sie einen Tipp: Entweder die Tierrettung rufen oder einen Tierarzt kontaktieren. "Wir haben dann auch eine Liste mit Nummern." Wildvögel bräuchten oft keine Hilfe, die Mutter sei meist in der Nähe und kümmere sich. Bei Gefahr könne man die Vögel umsetzen. Dies sei bei Wildvögeln kein Problem, denn der Menschengeruch störe sie nicht. Im Zweifelsfall sei es aber nie verkehrt, Experten hinzuzuziehen.

Das Positive an ihrem Beruf sei, dass sie den ganzen Tag Tiere um sich habe. Tiere seien immer freundlich und würden auch trotz schlimmer Erfahrungen immer wieder Vertrauen fassen. Der außergewöhnlichste Patient sei ein Dachs gewesen. Draußen sähe man die Tiere nie - oder höchstens überfahren am Straßenrand. Auch Schwäne seien sehr eindrucksvoll, wenn man sie einmal von Nahem sieht, sagt Gebhard. Auf die Frage, ob es nicht auch schlimm sei, Tiere einschläfern zu müssen, antwortete die Tierärztin: "Manchmal ist das aber der einzige Weg, dem Tier noch zu helfen - wenn man nichts mehr tun kann und das Tier keine Lebensqualität mehr hat." An den Kranken hänge man besonders. Wenn sie Tiere lange begleitet und diese dann versterben, nehme sie das besonders mit.

Die pflegeleichtesten Patienten seien Hunde, denn die könne sie "bestechen", beispielsweise mit Leckerlis. Viele kämen daher gerne in die Praxis.

"Ich möchte Kunden auch in der Haltung beraten, damit das Tier optimal versorgt ist", betont sie. Auch die Beratung vor der Anschaffung eines Tieres sei wichtig. "Das Tier muss zu einem passen. Und natürlich muss die Haltung artgerecht sein, weshalb eigentlich jedes Tier anspruchsvoll ist", erklärt die Tierärztin. Auch die Bindung zu den Patienten und den Haltern sei ihr wichtig, denn so könne sie schneller gesundheitliche Probleme erkennen und reagieren. Ihre Haustiere behandelt die Tierärztin selbst. Außer ihr Pferd, da müsse dann ein Kollege helfen, weil sie nicht die passenden Gerätschaften habe.