Von Berthold Jürriens

Sinsheim. "Nur die Lüge zählt" – mit seinem neuen Programm lieferte Kabarettist Thomas Schreckenberger eine hintergründige Analyse der Gesellschaft im Krisenmodus. Zwei Abende war der gebürtige Sinsheimer im Städtischen Kulturquartier "Würfel" zu sehen. In der Vorpremiere zeigte Schreckenberger erneut seinen bekannt glasklaren Blick auf Dinge, die keiner sehen und hören will. Scharfzüngig sezierte er die Schweinereien in Politik, Kirche, Sport, Werbung und Wirtschaft.

Zunächst durchleuchtete Schreckenberger die neue Regierung mit Olaf Scholz an der Spitze, der auch als "die toten Augen von Hamburg" bekannt sei. Der "fleischgewordene Abistreich" Philipp Amthor und Friedrich Merz, dessen kurzsichtiger Blick Weitsicht vortäusche, werden genauso wenig verschont wie Robert Habeck, den "Jean Paul Sartre für Hausfrauen" oder Karl Lauterbach, den "Untermieter von Markus Lanz".

Der Sinsheimer Lokalmatador – seit Jahren Gast des Würfeltheaters – versetzt sich mit Stimme und Mimik in diese Rollen, lässt Altkanzler Kohl auferstehen oder Winfried Kretschmann auf der Bühne lebendig werden. Sein Talent manifestiert sich in einer famosen Parodie vom pöbelnden Klaus Kinski – als Nachrichtensprecher –, was ein Lachgewitter im Publikum auslöst.

"Niemand hat die Absicht ein Mauer zu bauen", führt er in "verschiedene Arten der Lügen" ein: Im eigenen Zuhause meist harmlos, wenn die Frau vorm Kleiderschrank sagt: "Ich habe nichts anzuziehen." Doch auch um andere nicht zu verletzen, wird gelogen, auf Beerdigungen, beim Blick in den fremden Kinderwagen. Andere Lügen wollten Menschen in die Irre führen, animierten ein "paar Bekloppte" zum Spazierengehen. So sei der größer werdende Chip-Mangel der Autoindustrie ja wohl mit dem Ansteigen der Impfquote zu erklären: "Impfen verändert mein Erbgut", riefen die Impfgegner; Schreckenberger entgegnet: "Dann sehe es als Chance."

Verschwörungstheorien, Fake News und deren Verbreiter führt er vor, mit geschliffenem Wortwitz: "Früher gab es nur ein oder zwei Spinner in der Stadt. Und irgendwann kam der Zirkus und hat sie mitgenommen." Heute vernetzten diese sich zu einem gefährlichen "Sieg-Heil-Praktiker-Mix". Das Internet sei Brandbeschleuniger der Lüge; die Gesellschaft verliere sich im Lügen- und Informationsdschungel. Ein Regenschirm spielt die Hauptrolle im grotesken Dialog, bei dem der "Schirmgegner" auf die englische Bezeichnung "umbrella" verweist: "Erkennen sie nicht den Hinweis mit dem doppelten L auf Bill Gates?"

Scharfzüngig und zynisch wird es bei der Aufzählung der rechtsextremistischen Taten, bei denen die Behörden wegschauten. Der Kloß im Hals vieler Gäste wird noch dicker, als Schreckenberger den Missbrauch an Kindern von den "wandelnden Körperwelten im Talar" thematisiert und zeigt, wie hochaktuell sein Programm ist: Der mehrfach preisgekrönte Kabarettist teilt hier kräftig aus, wie bei den Worten über den 94-jährigen Papst Benedikt XVI., alias Kardinal Ratzinger, der "noch nicht nach oben darf und den unten keiner haben möchte".

Dass Corona als Brennglas funktioniert, sehe man beim Blick auf die Schulen. "Lehrer stellten fest, dass sie mit dem Tageslichtprojektor nicht ins Internet kommen", frotzelt Schreckenberger, der selbst Lehramt studiert hat.

Am Beispiel eines Hundehaufens im fremden Garten zeigt er, wie das soziale Netzwerk zu dem uns bekannten "asozialen Hetzwerk" mutiert: inklusive AfD-Kommentar bezüglich der "Hunderasse" und der Frage Lauterbachs nach "dem Impfstatus" des Tiers. Am Ende brandet tosender Beifall los.

Schreckenberger, der ursprünglich aus Sinsheim stammt, kennt noch viele Weggefährten aus Schul- und Fußballzeiten. Tritt er in Sinsheim auf – dann will man ihn sehen. Der Andrang auf die Karten war entsprechend groß. So groß, dass die Veranstalter "Die Würfel" bei der Kartenausgabe für den Samstag kurzzeitig den Überblick verloren hatten und 17 Karten mehr verkauften, als im kleinen Saal Platz fanden, sagt Würfel-Vorsitzender Reijo Winkler. Er sei froh über das ihm trotz der Panne entgegen gebrachte Verständnis. Einige Gäste sahen den Auftritt dann erst am Folgetag.

Die Nachfrage bringe nun eine Zusatzvorstellung am Freitag, 4. Februar, um 20 Uhr mit sich; Karten gibt es bei den Buchhandlungen Doll und Bücherland in Sinsheim. Die Zuschauerzahl ist auf maximal 45 Personen begrenzt, es gilt die 2G-plus-Regel; FFP2-Masken müssen auch während der Vorstellung getragen werden.