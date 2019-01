Von Christian Beck

Sinsheim. "Ich habe mich so erschreckt, als das Telefon geklingelt hat", berichtet Christine Musselmann vom Birkenauer Hof. Das lag aber nicht nur daran, dass ihr ein windiger Anrufer um 2 Uhr nachts mitteilen wollte, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Es war außerdem der erste Anruf, der sie seit fast drei Wochen erreicht hat.

Seit dem 17. Dezember waren bei ihr Festnetztelefon und Internetverbindung tot. Bei rund 25 Personen auf dem Immelhäuser Hof ebenfalls. Und auch bei den 102 Bewohnern der Hammerau beschränkte sich die Kommunikation auf ein schlechtes Handynetz. Seit Donnerstag funktionieren bei den meisten Bewohnern die Verbindungen wieder, doch die Verärgerung ist geblieben.

Beim Gespräch mit der RNZ sind sich viele Betroffene einig: Es ist ein Gefühl der Hilflosigkeit, dass sich bei ihnen breitgemacht hatte. Denn sowohl in der Hammerau als auch auf den beiden Höfen arbeiten einige Personen von zu Hause aus und sind auf funktionierende Kommunikationswege angewiesen - eine Steuerberaterin verschickt Unterlagen, eine Hebamme wartet auf Anrufe. "Ein Geschäftsmann ist aus Frust in den Urlaub gefahren", berichtet Michael Hermann.

Der Frust resultierte vor allem aus widersprüchlichen Auskünften von Seiten der Telekom: Mehrfach sei den Kunden mitgeteilt worden, das alles bald wieder funktioniere, berichten mehrere Betroffene. Mehrere Techniker aus verschiedenen Bundesländern seien immer wieder in Haushalte gekommen, um vor Ort zu messen. Ihre Diagnose sei stets die gleiche gewesen: Das Problem liegt woanders. Doch auch da war sich die Telekom offenbar nicht einig: Brückenabriss, Baggerarbeiten, ein Wasserschaden, der Frost: All das sei angeblich verantwortlich gewesen.

Nach mehreren Anrufen und E-Mails bekam die RNZ die Auskunft: An einer Autobahnbrücke sei ein Kabel angebohrt worden. Auf erneute Nachfrage kam heraus: Das Hauptkabel am Quellbergweg ist betroffen. Dort wurde im Juli die alte Brücke über der A 6 abgerissen. Momentan wird an einer neuen Brücke gebaut. Auf Nachfrage hält Michael Endres, Pressesprecher der Autobahnbetreibergesellschaft ViA6-West, den Vorfall für denkbar. Im genannten Zeitrau habe eine Firma Gründungsarbeiten für ein Fundament vorgenommen.

Auch wenn seit Donnerstag bei den meisten Betroffenen die Telefone wieder klingeln und wenige Bit durch die Datenleitung flutschen: Vielen ist bewusst geworden, was ohne Internet alles nicht funktioniert. Gina Girollas Sohn Niklas sollte für die Schule in den Ferien ein Lernprogramm auf dem Tablet nutzen. Das ging genauso wenig wie die Heizungsregelung von Michael Hermann, die er im Stile eines Smarthomes normalerweise per W-Lan und Handy steuert.

Von medizinischen Notfällen ganz zu schweigen: Mindestens einen habe es gegeben. Interessiert habe das bei der Telekom aber kaum jemanden: "Es sind doch nur rund 60 Haushalte, da haben doch bestimmt alle ein Handy", habe ein Mitarbeiter der Hotline dazu gesagt. Doch die, die eines haben, haben kaum Empfang. Es ist ein Gefühl, was viele eint: Die da draußen werden abgehängt.