Waibstadt-Daisbach. (kel) Sind die Daisbacher zu zaghaft, wenn es um die Meldung von Telefonstörungen geht? Oder sehen sie vielleicht Probleme, wo gar keine sind? Die Telekom jedenfalls wundert sich über Beschwerden aus dem Waibstadter Stadtteil und behauptet steif und fest: Seit Donnerstag vergangener Woche funktioniert das Telefon einwandfrei. Weder im Technik-, noch im Servicebereich seien seit der Reparatur eines Hauptkabels Störungen aufgetreten. Dies hätten nachträgliche stichprobenartige Kontrollen bestätigt. Die "irritierenden Meldungen" des vergangenen Wochenendes hätten keine Grundlage, so erklärte das Unternehmen.

Seit Jahresbeginn kommen aus dem Dorf immer wieder Klagen über Netzausfälle - aber zunächst offenbar bei der Telekom nicht an. Auf der Online-Störungsseite wurde in den vergangenen drei Wochen gerade mal eine einzige Fehlermeldung aufgenommen - was natürlich auch daran liegen könnte, dass die Kontaktaufnahme zur Telekom mit einem toten Telefon nicht einfach ist. Als die RNZ in der Bonner Zentrale nachfragte und Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner dazu Bundes- und Landtagsabgeordnete einschaltete, zeigte sich das Unternehmen überrascht. Vor zwei Wochen bestätigte sich dann aber, dass ein Kabel mit 600 Adern gerissen war und deshalb ein Teil des Ortes vom Netz abgehängt war. Das beschädigte Kabelteil wurde ersetzt. "Die Störung ist behoben", teilte die Telekom daraufhin mit. Als die RNZ diese Meldung entsprechend weitergab, kamen aus der Leserschaft ganz andere Erfahrungsberichte.

Und auch jetzt scheint das Problem noch nicht ganz behoben. Beim Ortsvorsteher meldeten sich auch noch in dieser Woche Telefonkunden, die nach eigener Aussage seit drei Wochen keinen Anschluss haben. Winfried Glasbrenner weiß aus eigener Erfahrung zu berichten, dass die Verbindung nicht überall so klappt, wie es die Telekom beschreibt: Will er seine Mutter sprechen, hört er nur das Besetztzeichen.

Die Telekom wiederum spricht von "wenigen Einzelfällen", bei den das Telefon nicht funktioniert habe. Als Landtagsabgeordneter Dr. Albrecht Schütte zur Nachprüfung die Telefonnummern dreier Daisbacher weiter gab, zeigte sich jedoch: Zwei von ihnen waren nicht am Netz. Die Fehlerbehebung beschreibt die Telekom als "kurzes "Anschubsen", dann hätten die Telefone wieder funktioniert. Die genaue Ursache für das "Herunterfahren" der Anschlüsse sei nicht zu erklären: "Jedenfalls sollten nun alle uns gemeldeten Anschlüsse wieder problemlos funktionieren."

Eventuell tut sich in Daisbach aber schon die nächste Telefon-Baustelle auf: Der Magenta-Riese will die Telefonie flächendeckend von anlog auf digital umstellen, und das scheint nicht problemlos zu klappen: Als ein Ehepaar auf "Voice over IP" umsattelte, sich dann aber zeigte, dass dies nicht funktioniert, widerrief man den Vertrag - mit der Folge, dass die alte Nummer und der alte Anschluss weg sind und ein neuer nicht zur Verfügung gestellt werden kann. "Was machen die alten Mitbürger, wenn sie von der Telekom irgendwann in 2018 aufgefordert werden, auf digital umzustellen?" fragt sich Ortsvorsteher Glasbrenner. Er überlegt inzwischen, eine Info-Veranstaltung zum Thema abzuhalten.