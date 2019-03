Von Tim Kegel

Sinsheim. Passagiere und Crew der Concorde, so heißt es immer wieder, hätten sich gefühlt wie in einem intimen Club: Schneller als eine Gewehrkugel schossen sie über den Atlantik. Mit zweifachem Überschall, hinein in einen endlos wirkenden Sonnenaufgang. 280.000 PS hatten die vier Triebwerke; die Außenhaut des Fliegers wurde glühend heiß. Gut gekühlt indessen: Kaviar, mehrere Champagner und die Drinks einer international sortierten Bordbar. Es war eng, euphorisch und angsteinflößend laut; straffe Ledersitze mit Bürotischlein; Langustenmedaillons, Filet Mignon und Artischockenherzen.

Besonderer Gast zur Eröffnung anlässlich des 50. Jubiläums der Überschallmaschine war Flugkapitän Jean-Louis Chatelain, das Bild in der Mitte zeigt ihn in Sinsheim. Foto: Tim Kegel

Jetzt trat im Sinsheimer Imax-Kino derjenige ans Rednerpult, der die Concorde geflogen hat - auch während des letzten Flugs im Jahr 2003, bevor sie nach Sinsheim kam. Jean-Louis Chatelain, ein Mann mit Manieren und Silberhaar. Und dem selben Abenteurerblick wie damals 2003, als er am Baden-Airpark aus dem Cockpit in die Objektive der Kameraleute winkte: "Sophisticated" lautet das Adjektiv in jedem zweiten Satz von Jean-Louis Chatelain, ein Wort, für das es im Deutschen keine Entsprechungen gibt: anspruchsvoll, hochentwickelt, komplex, schick, raffiniert, gehoben, kultiviert - zwischen all dem liegt die Eigenschaft "sophisticated".

Die Airlines Air France und British Airways - Auftraggeber und Betreiber des trotz Ticketpreisen von 9000 Euro desaströs unrentablen Flugzeugs - inszenierten die ganz große Show: Passagiere, darunter Rockstars, Supermodels, Geschäftsleute, wurden eingewiesen in das, was sie erwartet in den starken drei Stunden zwischen Paris/London und New York. Ein Zertifikat gab es beim Auschecken.

Die Concorde. Foto: Tim Kegel

"Wir haben sie vom Start weg extrem geflogen", sagt Chatelain, "mit vollem Schub, hohen Anstellwinkeln, engen Kehren und extremem Steigen". Wie "einen Kampfjet" habe man die Concorde bewegen müssen, die 400 Liter Kerosin in der Minute brauchte und mit rund 400 Stundenkilometern abhob. Die Flugroute hat man eigens für die Concorde berechnen müssen: Überlandflüge waren weithin unmöglich, wegen des lauten Doppelknalls bei Eintritt in den Überschallflug. Diesen mussten Jean-Louis Chatelain und seine zwei Bordingenieure über der offenen See einleiten: ein immer aufs Neue anspruchsvolles Manöver, schildert Chatelain; auch wegen der begrenzten Spritreserve in den Tanks: "Über New York konnten wir nicht mehr länger als 20 Minuten kreisen." Drei Monate dauerte die Einweisung in die Concorde, fast vier Mal länger als in einen anderen Passagierflugzeugtyp: "Da war nichts Routine", sagt Chatelain.

Die Concorde mit ihren "neogotischen Deltaflügeln", unter deren Geometrie man "den Hall wie in einem Gebäude" wahrnehme: ein Flugzeug wie ein Kerosinbad im Champagnerrausch. Für Museumspräsident Hermann Layher ist sie eine Parabel "auf den Luxus Zeit, und wie man sie verbringt; alle Vorgaben dem Ziel untergeordnet, Geschwindigkeit zu erreichen."

Der Concorde ein Denkmal in Form einer Sonderausstellung gesetzt hat ein Team um Artdirektorin Vanessa Layher mit ihrem Assistenten Moritz Dressel. Foto: Tim Kegel

Wie eine Geheimoperation beschreibt Layher das Bemühen des Museums seit den späten 90er-Jahren, eine der nur 17 gebauten Maschinen nach Sinsheim zu holen. Ein einziges Mal, verrät er, sei er selbst an Bord einer Concorde gegangen, die ein Schweizer Geschäftskontakt gechartert hatte. "Ja", sagt Layher, blickt ins Auditorium beim Festakt und holt Luft: "Bis zur Landung dachte ich, es ist ein Traum - manchmal denk’ ich das bis heute." Das Display auf dem Museumsdach - die beiden einzigen zivilen Überschallflugzeuge Tupolev 144 und Concorde Seite an Seite - ist weltweit einzigartig. Flugkapitän Chatelain räumt einem neuen zivilen Überschall-Programm kaum Chancen ein: "Dagegen spricht der Umweltschutz. Es ist unvernünftig. Es war diese Zeit", sagt er. "Und selbst die schönste Zeit geht vorüber."

Der Concorde und ihrer Zeit mit einer Sonderausstellung ein Denkmal gesetzt hat für das Museum Vanessa Layher, Artdirektorin und eine der beiden Töchter von Hermann Layher. Bei der Schau, die erstmals zahlreiche technische Teile der Concorde, darunter das mächtige Antriebssystem, aber auch Fahrwerk und Drucktanks, öffentlich zugänglich macht, sind auch etliche Originalrequisiten aus dem Gastraum zu sehen: vom Bordbesteck bis hin zu exklusiven Gastgeschenken wie Eaux de toilette, Wolldecken und Ledertaschen. Auch Zeitzeugen lässt die Ausstellung zu Wort kommen.