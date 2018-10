Sinsheim. (tk) Knapp 1000 Motorräder - und ein Abschied von einem echten Sinsheimer "Leuchtturm": Ein letztes Mal war der Niederländer Henny Kroeze mit seiner Steilwandshow Gast beim legendären Motorradwochenende rund ums Auto- und Technik-Museum.

Manche Dinge sind unbeschreiblich. Die Holzbohlen knirschen, wackeln und rattern, wenn Kroeze, seine Fahrer und seine hübsche Tochter Kim vorbei bollern - die Reifen von ihren Maschinen kaum mehr als eine Nasenlänge entfernt vom Kinn der Zuschauer. Henny und Kim stehen auf ihren Bikes, aufrecht in den Fußrasten, im rechten Winkel - rechtes Ohr gen Himmel, linkes zum Asphalt. Wer Fehler macht, bricht sich die Knochen oder die Maschine fällt auf ihn. So geht es im Kreis, Tempo 40, in drei Metern Höhe an der Wand. Und manchmal greifen Henny und Kim nach dem Geldschein, den ein Zuschauer ihnen ins Rund reicht. Alles ist laut und riecht nach Benzin. Jetzt fahren Henny und Kim nebeneinander, stehend, reichen sich die Hände. Ohne Helm und Protektoren oder Schutz.

"Todeswand" heißt dieses Spektakel. Und es erinnert an eine Zeit, als Rummelplätze noch etwas Verruchtes, Verwegenes an sich hatten. Tatsächlich gehört Sinsheim zu den wenigen Orten in Deutschland, wo eine "Todeswand" Station macht. Das mag auch daran liegen, dass es kaum noch Leute wie Henny und Kim Kroeze gibt. "Ich bin immer froh, wenn nichts passiert ist", sagt Holger Baschleben, der das Motorradwochenende fürs Museum organisiert.

Tatsächlich sei es in den fast 20 Jahren mit der Steilwandshow in Sinsheim zu "keinen Zwischenfällen vor Publikum" gekommen, sagt Holger Baschleben; ein einziger Sturz während des Trainings vor einigen Jahren sei, "vom Schockmoment abgesehen", glimpflich verlaufen. Nun weiß Steilwand-Akrobat und Ex-Sandbahn-Rennfahrer Kroeze, wann Schluss ist. Die Knochen machten nicht mehr mit, die Konzentration lasse nach; Zeit, um unbeschadet aufzuhören. Die Steilwandbahn - eine ähnliche ist regelmäßig auf dem Münchner Oktoberfest zu sehen - hat er verkauft. Auch Tochter Kim will sich künftig lieber um ihr Studium und ihre Karriere kümmern.

Verliert Sinsheims Veranstaltungskalender damit einen echten Geheimtipp? "Wir finden mindestens einen adäquaten Ersatz", verspricht Holger Baschleben. Ob das Museum der Käufer der Steilwandshow ist, verrät er nicht.

Das Motorradwochenende in Sinsheim. Fotos: Tim Kegel

Ohnehin gehört das Motorradwochenende mit seinem schlichten Namen zu den heißesten Veranstaltungen im Kraichgau. Kaum irgendwo anders bekommen Biker auf einem Haufen so viel von dem zu Gesicht, was sie sonst nie sehen: Auf dem Platz stehen die seltenen Hercules- und BMW-Wankel, die Honda-Sechszylinder, all die raren Zweitakter aus Japan, von "GT" über "KH" und "RD" bis hin zur "RGV" und zur "TDM". Begehrte hochtourige "Reiskocher" aus Japan - von der Bedeutungslosigkeit zum Liebhaberstück. Oder die Italiener, Namen zum Hochdrehen: Laverda, Benelli, MV Agusta, Moto Morini, Bimota; schließlich die Kawasakis und Hondas des britischen Veredlers Rickman. Gerne werden turbo- und kompressorgeladene Sondermodelle vorgefahren.

30 Jahre mussten sie alt sein zum Einlass ins Herzstück des Museumshofs, die Besten wurden von den Klassik-Kennern des MOC Steinsberg Weiler prämiert. Das Klassikertreffen kreuz und quer durch die ganze Welt hat auch jüngere Baujahre angenehm alt aussehen lassen: Die Honda "Transalp" - ein Reisebike im Gelände-Look - oder Yamahas geschmeidig-rasante SRX 600, Kinder der frühen 90er-Jahre und schon heute Raritäten. Ganz zu schweigen von der Honda VFR-750 R, auch RC30 genannt. Die Rennmaschine für die Straße, gebaut zwischen 1987 und 1992, wird inzwischen für Höchstpreise bis zu 50.000 Euro gehandelt. Am Sonntag lag Motorendonner aus Milwaukee beim "Tag der Harley" über der Stadt.