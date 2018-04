Sinsheim. (zg) Rund zwei Wochen lang findet ein Frühjahrsputz im Technik-Museum statt. Die bekanntesten Ausstellungsstücke Tupolev TU-144 und Concorde F-BVFB werden zu Saisonbeginn wieder abgedampft. Vom 9. bis 19. April findet die Reinigungsaktion statt.

Alle zwei Jahre werden die Überschalljets des Technik-Museums vom Winterschmutz befreit. Schnee, Sonne und Regen setzten den Flugzeugen richtig zu, ein Schleier aus Schmutz und Moos legte sich über das ansonsten strahlende Weiß der Flugzeuge.

Unterstützung bekommt das Museums-Team von der Firma Scholpp Kran & Transport aus Heilbronn. "Solch‘ eine Aktion macht man auch nicht alle Tage", kommentiert Kranführer Arthur Weizenhöfer, bevor er die beiden Werkstatt-Mitarbeiter im Stahlkorb auf luftige Höhe bringt, um die Flugzeuge nacheinander zu säubern. Zwei weitere Mann halten die Kanzel am Seil fest. Mit Heißdampf vom gröbsten Schmutz befreit, geht’s mit Lappen und Bürste an den Feinschliff. Nur so würden die wertvollen Zeitzeugen der Luftfahrtgeschichte der Nachwelt erhalten.