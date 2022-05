Von Alexander Becker

Sinsheim. Wohl jeder hat schon mal einen Papierflieger gebaut. Doch mit dem, was die Teilnehmer des deutschen Finales der "Red Bull Paper Wings" am Samstag im Technik-Museum geboten haben, war das sicher nicht zu vergleichen. 35 der besten Papierflieger-Piloten aus ganz Deutschland traten dort inmitten der Sonderausstellung "Red Bull World of Racing" gegeneinander an, um schließlich die Sieger in den zwei Disziplinen "airtime" und "distance" zu ermitteln: Es ging also darum, welcher Flieger am längsten in der Luft ist, und welches Exemplar die weiteste Strecke schafft.

Das Ausgangsmaterial war für alle gleich: ein genau 100 Gramm schwerer Papierbogen, der möglichst ideal in Form gebracht werden wollte. "Es ist schon erstaunlich, was die Jungs und Mädels leisten", betonte einer der Betreuer des Sponsors, bevor die Teilnehmenden zu einer Besprechung gerufen wurden.

Um bei der Papierflieger-Meisterschaft mitzumachen, reisten manche Teilnehmer gar aus Brasilien an. Foto: Alexander Becker

Vorher hatten sie quasi bis zur letzten Minute an ihren Fluggeräten gefeilt, wobei aber nicht jeder die gleiche Erfahrung mitbrachte: "Ich habe vor zwölf Jahren schon mal an dem Wettbewerb teilgenommen und bin jetzt nach längerer Pause wieder dabei", erklärte Ivan Franjic, dem später noch eine wichtige Rolle zufallen sollte.

"Ich trainiere neben der Uni und habe zufällig gesehen, dass dort die Qualifikation stattfindet. Vor einer Woche habe ich dort gewonnen und bin deshalb jetzt hier", verriet der 19-jährige Fynn Becker, der aus Kiel angereist war. "Erst gestern auf der Zugfahrt hierher haben wir angefangen, Flieger zu bauen. Also besser gesagt mein Cousin Maurice. Ich werfe nur", verwies der Qualifikant auf das nordische Dreamteam. Allerdings landete das Duo im ersten der beiden Wettbewerbe, bei dem es um die Flugzeit ging, nicht auf einem der Spitzenplätze.

Kräftig Schwung holen und los: Um bei der Papierflieger-Meisterschaft mitzumachen, reisten manche Teilnehmer gar aus Brasilien an (oben). Trial-Ass Adrian Guggemos zeigte zwischendurch so manches Kunststück auf seiner Maschine. Fotos: Alexander Becker

Dort hatte Alexander Schwarz mit 11,16 Sekunden die (Flugzeug)Nase vorn und trat damit die Nachfolge des bisherigen Titelträgers Yannik Schauer an. Dessen Flieger war 8,48 Sekunden in der Luft gewesen. "Das ist ein super Event und macht richtig viel Spaß", warb Schwarz für die Weltmeisterschaft am 14. Mai in Salzburg, für die er sich als Deutscher Meister qualifiziert hat.

Bevor aber der Titelträger in der Disziplin "Distanz" ermittelt wurde, bekamen die Papierflieger-Spezialisten eine Vorführung des Trial-Asses Adrian Guggemos zu sehen. Von gewagten Distanzsprüngen bis hin zum Salto zeigte er allerhand Kunststücke und stellte damit unter Beweis, dass auch der Mensch, wenn auch mit technischer Hilfe, bisweilen weit durch die Luft fliegen kann.

Die sagenhafte Distanz von 40,01 Meter – so weit segelte der Flieger des späteren Deutschen Meisters Ivan Franjic – schaffte er zwar nicht ganz, doch gab es hier wie da jede Menge Nervenkitzel. Neben dem Titelträger hatte es nämlich auch Sören Zischke geschafft, sein Papierflugzeug über das Ende der 40 Meter langen Messstrecke hinauszuwerfen. Daher musste letztendlich ein Stechen zwischen den beiden entscheiden, wer als Deutscher Meister an der Papierflieger-Weltmeisterschaft teilnehmen darf. Und da hatte letztendlich der Altmeister Franjic das glücklichere Händchen.