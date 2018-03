Von Günther Keller

Waibstadt. Zwei Monate nach dem Unfall des US-amerikanischen Tanklastzugs in einer Kurve der Bundesstraße 292 bei Waibstadt wird an dem Streckenabschnitt nachgearbeitet. Es seien noch Böschungsabdichtungen notwendig, erklärte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises und kündigte eine halbseitige Sperrung für den kommenden Donnerstag, 29. März, an. "Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese Maßnahme", sagte Matthias Knörzer, Betriebsdienstleiter der federführenden Straßenmeistereien im Straßenbauamt.

Bei dem Tanklastzugunfall im Januar waren fast 3500 Liter Flugturbinenkraftstoff (Kerosin) und kleinere Mengen an Diesel und Motoröl im Erdreich versickert. Als erste Sanierungsmaßnahme hatte das Wasserrechtsamt den Austausch des kontaminierten Bodens veranlasst, bei dem die Straßenböschung bis an die Grenze der Standsicherheit abgebaggert worden ist.

"Dennoch sind Verunreinigungen der Böschung verblieben", erläutert Reinhold Grünberger vom Wasserrechtsamt der Kreisbehörde. Erste Messungen zeigen, dass von dieser Restbelastung möglicherweise eine Gefahr für das Grundwasser ausgeht. Eine gutachterliche Beurteilung durch das von der Stadt Waibstadt beauftragte Ingenieurbüro ist zurzeit in Arbeit. "Bis geklärt ist, ob die Restbelastung entfernt werden muss und in welcher Weise die Arbeiten durchgeführt werden, hat das Ingenieurbüro in Abstimmung mit dem Wasserrechtsamt vorgeschlagen, eine provisorische Abdichtung vorzunehmen", informiert Grünberger weiter.

Tanklaster verunglückt auf der B 292 - Die Fotogalerie

Mit dieser soll verhindert werden, dass weiterhin Niederschläge und Straßenabflüsse in die Böschung eindringen, diese durchsickern und Schadstoffe auswaschen. Nachdem die zuständige Stelle der US-amerikanischen Streitkräfte und die für die Schadensregulierung zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) zugestimmt haben, wird die Abdichtung nun vom Straßenbauamt des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis aus-geführt. Sie besteht aus einer stabilen, schweren Folie, die so an der Böschung befestigt wird, dass das Regenwasser seitlich an der Schadensstelle vorbeigeleitet wird.

Der Schadensherd befindet sich etwa 200 Meter nördlich der Trinkwasserentnahmebrunnen Waibstadt im Wasserschutzgebiet des Zweckverbands Unterer Schwarzbach. Die Brunnen der Wassergewinnung werden seit dem Unfall einmal wöchentlich untersucht, Proben genommen und analysiert. "Alle Wasserproben waren glücklicherweise bislang ohne Beanstandung", sagte Grünberger. Am kommenden Mittwoch wird eine zusätzliche Messstelle direkt an der Unfallstelle neben der B292 gebaut. Der Verkehr soll hiervon nicht beeinträchtigt werden. Die halbseitige Sperrung ist für den darauffolgenden Donnerstag, 9 bis 15.30 Uhr, vorgesehen. Eine Ampel steuert den Verkehr.