Sinsheim. "Das war ganz, ganz schlimm." Wenn Maria Bauer von Frauen erzählt, die an den Haaren aus ihren Häusern gezogen wurden, stockt ihr die Stimme, das Reden bereitet ihr Mühe. Die Erinnerungen der 90-Jährigen werden lebendiger, als ihr selbst lieb ist. Es sind Erinnerungen an die Reichspogromnacht. Maria Bauer hat sie in Mainz erlebt, ihr mittlerweile verstorbener Mann Wilhelm Bauer war als waschechter Sinsheimer und Geschichtsschreiber der Stadt vor Ort. 80 Jahre liegen diese Geschehnisse nun zurück. Und die Menschen, die sie erlebt haben, werden immer weniger. Die RNZ hat nach ihnen gesucht, einige wenige hat sie gefunden. Und sich mit ihnen auf eine Reise in die Vergangenheit begeben.

Ausschnitt aus der Rhein-Neckar-Zeitung vom 10. November 1998. Foto: RNZ

„In den frühen Morgenstunden des 10. November 1938 – einem Donnerstag – zog ein Trupp SA-Männer und Parteigenossen, nationalsozialistische Kampflieder singend, zur Synagoge in die ,Kleine Grabengasse‘. Zunächst sollte die Synagoge angezündet werden, die Anwohner protestierten jedoch vehement gegen dieses Vorhaben, da einerseits die Schreinerei Wirth, andererseits die mit Heu und Stroh gefüllte Waldmeister Schick’sche Scheune angrenzte, so daß leicht ein größerer Brand mitten in der Altstadt hätte entstehen können.“ – Aus den Niederschriften von Wilhelm Bauer

Zerstörungen und ihre Begleiterscheinungen gab es in fast allen Städten und Dörfern, selbst wenn es dort gar keine Synagoge gab. Dem spöttisch als "Reichskristallnacht" bezeichneten Tag war jedoch eine Stimmung vorausgegangen, die viele Juden bewogen hatte, ihre Heimat zu verlassen. Laut Wilhelm Bauer lebten im November 1938 nur noch das Ehepaar Max und Emilie Kohn mit ihrer Tochter Erna, Moritz und Fanny Ledermann, Moritz Scherer mit seinem Sohn Josef und die Brüder Krell in Sinsheim. Und auch in Rohrbach verließen die Juden ihr Zuhause, wie die mittlerweile 91-Jährige Margarethe Brendt berichtet:

„Ich erinnere mich noch genau: Ich war zum Tag der Reichspogromnacht morgens in die Schule gegangen. Der Lehmann und sein jüngerer Sohn, der Max, sind in einen Bus gestiegen und fortgefahren. Später hat man gehört, sie seien in Frankreich und kommen nicht wieder. Damals hat niemand an etwas Böses gedacht. Das waren die einzigen Juden bei uns in Rohrbach. Er war Lumpensammler und ein guter Mann. Kaputtgemacht hat man bei uns im Dorf nichts.“ Margarethe Brendt

In anderen Dörfern rund um Sinsheim verlief die Pogromnacht keineswegs so friedlich. Unter anderem auch in Hoffenheim wurde das Inventar aus der Synagoge geraubt und angezündet. Nicht jeder machte dabei freiwillig mit, so mancher versuchte, vor den Geschehnissen zu flüchten, um nicht hineingezogen zu werden - das berichtet der mittlerweile 86-jährige Hermann Wolfhard aus Dühren:

„Wir saßen gerade beim Abendessen. Auf einmal wurde es laut im Gang, da sind sechs oder acht Männer in SA-Uniform bei uns ins Haus gestürmt. ,Wo ist der Ferdinand?’ hat einer gerufen. Ein anderer schrie: ,Es brennt schon!’ Mein Großvater meinte daraufhin: ,Moment mal, ich glaube, ihr seid im falschen Haus.’ Dann sind sie wieder gegangen. Die haben den Ferdinand Isele gesucht, den Sohn vom Erwin Isele, dem Hoffenheimer Lehrer. Am nächsten Tag haben wir erfahren, dass er bei der Schändung der Synagoge in Hoffenheim nicht mitmachen wollte. Er hat sich deshalb bei seinen Großeltern in Dühren versteckt. Ob die Männer von der SA ihn an diesem Abend mitgenommen haben, weiß ich nicht. Er ist später im Krieg gefallen.“ – Hermann Wolfhard

An diese Widerwilligkeit erinnert sich auch Maria Bauer: Zusammen mit anderen Mädchen sei die damals Zehnjährige in Mainz gezwungen worden, um die brennende Synagoge zu tanzen und Lieder zu singen. Die 90-jährige Helga Simienkiewitsch, die die Pogromnacht in Saarbrücken erlebt hat, erinnert sich, dass die Juden gezwungen wurden, sich lauthals rufend selbst als Verbrecher zu bezeichnen. "Bei alledem haben wir selbst Angst gekriegt."

Die Synagoge in Sinsheim wurde schwer beschädigt: Ziegel wurden heruntergeworfen, Dachlatten und Sparren beschädigt. Mit Äxten, Hämmern und Sägen verging man sich am Inventar, die Täter nannte man noch einige Jahre später "Synagogenstürmer".

„Stühle, Bänke, Vorhänge, der Thoraschrein mit den Gebetsrollen, die aufgerollt um die Synagoge geschleppt wurden, der weinrote Vorhang des Thoraschreins, die Gemeindeprotokolle, Gebetsteppiche, Bücher, usw., wurden auf Wagen geworfen und zum ,Robert-Wagner-Platz’, dem heutigen Platz vor der Stadthalle, abtransportiert. Dort wurde alles auf einen Haufen geworfen und angezündet. Die älteren Schüler der Sinsheimer Schulen mußten geschlossen mit ihren Lehrern zum Platz marschieren, einen großen Kreis um das Feuer bilden und nationalsozialistische Lieder singen.“ – Aus den Niederschriften von Wilhelm Bauer

Unter den "Synagogenstürmern" sollen sich auch Handwerker, Geschäftsleute und Beamte befunden haben. Sogar der Amtsvorstand des Amtsgerichts Sinsheim hat sich laut einem Bericht von Wilhelm Bauer beteiligt: Als er in der Werderstraße aus dem Fenster blickte, habe er seine SA-Uniform angezogen und sich an der Zerstörung beteiligt.

Zusammenfassend schreibt Bauer, dass in Baden an diesem Tage 23 Synagogen brannten, 61 demoliert und sechs gesprengt wurden. Fast alle jüdischen Friedhöfe seien verwüstet worden. Rund 2000 Männer seien verhaftet worden, darunter auch Josef Scherer und Alfred Krell aus Sinsheim. Sie wurden nach Dachau gebracht.

Heute wird der Ereignisse, die sich in der Reichspogromnacht zutrugen, an vielen Orten gedacht. Doch könnte so etwas wieder passieren, 80 Jahre später? "Ja!" antworten einige Zeitzeugen sofort, die sich mit der RNZ zum Gespräch getroffen haben, darunter auch Rolf Maier, der als Achtjähriger in Berlin erlebt hat, wie Schaufensterscheiben eingeworfen wurden. Die älteren Frauen und Männer blicken besorgt über die deutsche Grenze hinaus: In anderen Ländern herrsche ein beängstigender Fanatismus, erklärt die 92-jährige Ellen Fuhrmann. Maria Bauer stimmt ihr zu: "Ich bin entsetzt, dass Menschen in vielen Ländern immer noch schlecht behandelt werden. Aber es wird immer wieder passieren. Es ist schwierig, jemandem so etwas nahezubringen, wenn er das selbst nicht erlebt hat." Der 88-jährige Horst Goebel stimmt nur teilweise zu: