Aufnahmen aus den letzten Kriegstagen in Sinsheim: Truppen in der Hauptstraße. Foto: Stadtarchiv Sinsheim

Von Christian Beck

Sinsheim. Heute vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. In und um Sinsheim schwiegen die Waffen schon früher. In einigen Schlaglichtern, die aus Platzgründen nicht alle Stadtteile berücksichtigen können, blicken wir zurück auf die letzten Kriegstage sowie die ersten Tage danach. Dabei liegt der Fokus weniger auf den militärischen Aspekten, sondern auf den Menschen – mit betrüblichen, kuriosen und vielfach erfreulichen Geschichten. Denn ein Blick ins Archiv zeigt: Häufig kamen Mut und Weitsicht einzelner Personen dem ganzen Dorf zugute.

Eschelbach wurde offenbar aufgrund einer mutigen Tat vor der Zerstörung bewahrt: Laut eines Berichts von Margarete Dagies, in der RNZ an Ostern 1985 veröffentlicht, befehligte Fritz Weber dort eine 20 Mann starke Einheit des Volkssturms. Diese sollte Eschelbach bis zum letzten Mann verteidigen und Sprengladungen an Gebäuden anbringen. Doch Weber habe die militärisch ausweglose Situation erkannt. "Es ist Unsinn mit 20 Mann und 40 Schuss Munition ein ganzes Dorf zu verteidigen", habe sie ihn sagen hören. Ein junger Offizier habe gedroht, ihn wegen Meuterei sofort zu erschießen, doch Weber sei bei seiner Einstellung geblieben. Der Volkssturm sei daraufhin abgerückt.

Das Bild eines unbekannten Malers zeigt die zerstörte Elsenzbrücke am Gerberhaus. Malerei: Stadtarchiv Sinsheim, K 114

In Waldangelloch sollte die steinerne Brücke beim Schulhaus gesprengt werden, heißt es in einer Niederschrift von Georg Molitor. Am Gründonnerstag 1945 hätten Pioniere dafür alles vorbereitet. Doch Molitor sowie drei weitere Männer hätten am Ostermontag heimlich die Drähte abgezwickt. Somit habe nicht nur die Brücke, sondern das Schulhaus, das Pfarrhaus und weitere Gebäude vor Schaden bewahrt werden können.

Das Dorf sei in der Nacht dann mit Granaten beschossen worden, eine Polin, die bei Philipp Kirsch beschäftigt gewesen war, sei dabei zu Tode gekommen. Ansonsten sei beträchtlicher Sachschaden entstanden. Am Osterdienstag, 3. April, 11 Uhr, seien die US-Amerikaner mit Panzern ins Dorf eingerückt. Doch es waren überall weiße Fahnen gehisst worden, es sei bei der Besetzung nicht ein Schuss gefallen, schreibt Molitor. Philipp Schorndorf sei sofort als Bürgermeister eingesetzt worden.

Zwei verwundete deutsche Kriegsgefangene humpeln auf die Nachhut zu. Foto: Nachlass Wilhelm Bauer

In Hoffenheim kamen die US-amerikanischen Soldaten von Zuzenhausen. Auf beiden Seiten wurde geschossen, es gab Tote und Häuser brannten. Als die Panzer kamen, versteckten sich viele in den Gewölbekellern. In einem Beitrag beschreibt Hartmut Riehl ein Erlebnis des damals sechs Jahre alten Heinz Seyfert: Die US-amerikanischen Soldaten seien in den Keller gekommen und hätten Essen gesucht. Sie fanden Kalkeier, die unter einem Kartoffelhaufen versteckt waren. Im Anschluss hätten sie versucht, Hühner zu fangen, allerdings ohne Erfolg. Weitere Soldaten hätten in der Zwischenzeit aber einen Räucherschinken gefunden. Diesen hätten sie dann mit dem Bajonett aufgeschnitten und in einem Gänsebräter in einem Panzer gebraten. "Das überschüssige Fett ließ ein GI durch Schräghalten des Bräters auf die Panzerflanke rinnen", schreibt Riehl.

Dühren kam in den letzten Kriegstagen bei Kämpfen deutlicher zu Schaden: Die Kirche wurde vollkommen zerstört, "sechs Wohnhäuser mit Stallungen und Scheunen wurden ein Raub der Flammen", heißt es in einem Bericht von Wolfgang Vögele. Panzer-Besatzungen hätten mit ihren Maschinengewehren zum Teil wild um sich geschossen, es habe jedoch keine Toten gegeben. Beim Einmarsch der Soldaten sahen nicht nur in Dühren viele zum ersten Mal im Leben einen Farbigen. So ging es auch dem damals sechs Jahre alten Frieder Kegel: Er hatte sich mit seiner Familie im Kohlenkeller versteckt. Als er wieder herauskam, war das erste, was er sah, ein farbiger Soldat, der ihm rauchend einen Kaugummi anbot.

Soldaten, die hinter einem Schützenpanzer Deckung suchen. Foto: Nachlass Wilhelm Bauer

"Sinsheim hatte sich kampflos ergeben", schrieb Christian Adler in der RNZ. Am Ostermontag, 2. April, sei Bäckermeister Grill mit einem weißen Leintuch den auf der Hoffenheimer Straße vorrückenden Panzerkolonnen entgegengegangen, schreibt Wilhelm Bauer. Doch zuvor hatte man selbst noch Schaden angerichtet: "Frühmorgens wird die obere Elsenzbrücke gesprengt und dabei werden die ganzen umliegenden Häuser vernichtet" schreibt Elisabeth Wurth. Zudem beschädigte Artilleriefeuer einige Häuser. Mehrere Schreiber berichten, dass es am 3. April zu Plünderungen gekommen sei, unter anderem im Schuhhaus Schumb. Wenige Tage später hätten jene, die zwei linke Schuhe mitgenommen hätten, gerne noch den passenden rechten dazu gehabt, schreibt Bauer. Im Stadtarchiv lagern noch die Original-Schriftstücke, die von der Plünderung der Stadtkasse durch US-Soldaten berichten, unterzeichnet sind sie von Bürgermeister Erich Deubel und Stadtrechner Theodor Maier. Demnach fehlte der gesamte Kassenbestand in Höhe von 52.054,16 Reichsmark. Ein US-Soldat hat 50-RM-Scheine an Ausländer verteilt, heißt es in einer Zeugenaussage.

Doch die US-Soldaten werden auch gelobt: "Keinem wurde ein Haar gekrümmt, niemandem das Haus angezündet", schreibt Adler. Es habe schnell wieder Ruhe und Ordnung geherrscht, die Bäcker und Metzger hätten bald wieder gearbeitet. Wenige Tage nach dem Einmarsch habe es wieder fließend Wasser und elektrischen Strom gegeben. "Die Rückkehr zum normalen Leben vollzog sich rascher als erwartet", stellte Adler fest. Am 30. April wird Deubel abgesetzt, am 1. Mai wird der Redakteur Karl Dees als Bürgermeister eingesetzt. Im ersten provisorischen Stadtrat sitzen Gottlob Barth, Theodor Bauer, Hermann Becker, Adolf Fischer, Theodor Hoffmann und Alois Huxel.

Um Lebensmittelversorgung sicherzustellen, verkündet der Bürgermeister am 14. Mai einen Beschluss zur Sicherstellung von Kraftfahrzeugen. Am 18. Mai hat die Schutzpolizei die Antwort auf die Rückseite des Briefs getippt: Sie konnten mehrere Autos und Lastwagen im Stadtgebiet auffinden, allesamt nicht fahrbereit. Unter anderem fehlten Räder.

Hilsbach ergab sich ebenfalls kampflos: Wie Heribert Kemmer schreibt, gingen er und der Ratsschreiber Helmut Steinmann am Mittag des 3. April den US-Truppen entgegen in Richtung Elsenz-Waldangelloch. Dabei hatten sie ein weißes Leintuch und eine Bohnenstange. Da geschossen wurde, krochen sie einen Teil der Strecke auf dem Bauch. Von den US-Soldaten bewacht, verbrachten sie mehrere ungewisse Stunden, bevor sie gegen 17 Uhr mit einem Jeep ins Dorf gefahren wurden.

Steinsfurt erlitt bei Kämpfen in den letzten Kriegstagen große Schäden, wie aus einem Bericht von Hans Appenzeller hervorgeht. Deutsche Soldaten hätten lange Widerstand gegen die US-Truppen geleistet, diese beschädigten daraufhin viele Häuser durch Artilleriefeuer. Phosphorgranaten kamen zum Einsatz, in der Folge brannte es vielerorten. "Nur durch mutiges und entschlossenes Handeln des Feuerwehrhauptmannes Philipp Streib konnte Steinsfurt vor einer völligen Zerstörung gerettet werden", schrieb Appenzeller. Denn Streib habe gegen den Willen der Soldaten eine weiße Fahne auf dem Turm der katholischen Kirche gehisst. Die US-Truppen hätten daraufhin das Feuer eingestellt. Wäre dies nicht passiert, hätten sie Steinsfurt am 4. Mai mit schweren Bomben belegt, heißt es in dem Bericht weiter. Für weitere Schäden sorgten noch die abziehenden deutschen Soldaten: Sie sprengten mehrere Brücken und beschädigten oder zerstörten dabei weitere Häuser.