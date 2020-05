Von Roland Wolf

Eschelbronn. Am 8. Mai 1945, also vor genau 75 Jahren, endete der Zweite Weltkrieg. Es war der Tag der Befreiung Deutschlands und der Welt vom Nationalsozialismus. Aber er weckt bei manchen, die die letzten Kriegstage erlebt haben, heute auch noch schlimme Erinnerungen.

So ist es beim fast 90-jährigen Ewald Maier, der auf den 13. März 1945, einen herrlichen Frühlingstag, zurückblickt. Am Nachmittag spielte er mit seinen Freunden auf der Straße Fußball, seine Mutter arbeitete im Garten. Danach ging sie ins Haus und richtete das Vesper: Auf den Tisch legte sie einen halben Brotlaib und eine Büchse Hausmacher Wurst. Zum Vesper sollte es aber an diesem Abend nicht mehr kommen.

Ewald Maier (l.) erzählt vom 13. März 1945, als sein Elternhaus bei einem Bombenangriff völlig zerstört wurde. Foto: Roland Wolf

Gegen 17 Uhr näherten sich urplötzlich englische Jagdbomber dem Dorf. Ihr Ziel war eigentlich der Bahnhof mit einem Zug, der um diese Zeit dort erwartet wurde. Das Geschwader kreiste um den Ort, bis der Zug einfuhr, der dann auch gleich beschossen wurde. Aber der Zug führte eine Flak mit sich, und so kamen die Flugzeuge nicht nahe genug an ihn heran. Der Angriff auf den Zug führte am Ende zu sechs Toten. Die Flugzeuge drehten wieder Richtung Dorf ab und wählten als nächstes Ziel das neue "Stadtviertel", wie man es damals nannte. Von den Häusern dort war keines älter als 15 Jahre.

"Dann brach die Hölle los", berichtet Ewald Maier. Die Flugzeuge flogen so tief, dass man die Piloten deutlich erkennen konnte. Eine Bombe traf sein 1930 errichtetes Elternhaus – ein Volltreffer, es blieb nur noch ein riesiger Schutthaufen übrig. Wahllos beschossen die Angreifer die Häuser der ganzen Umgebung, aber völlig zerstört wurde nur das Haus der Maiers. Die Kinder rannten auseinander, und Maier flüchtete in den Keller des Nachbarhauses. Warum, weiß er heute nicht mehr genau. Wahrscheinlich tat er es, weil die Nachbarsfrau "Kummt Kinner!" schrie. Die Flucht zur Nachbarin rettete sein Leben.

Endlich hörte das Schießen auf, nachdem die Flugzeuge ihre tödliche Ladung abgeworfen hatten. Als Ewald aus dem Keller kam und den Ort der Verwüstung sah, traute er seinen Augen nicht. Er rannte auf der Suche nach seiner Mutter die Schulstraße hinunter. Seine Mutter kam ihm voller Angst entgegen. Sie kam von einem Krankenbesuch zurück. Am Abend kam auch Maiers Vater zurück und stand vor den Trümmern seines Hauses. Er arbeitete als Schreiner in Mannheim an den bombardierten Häusern und dichtete die Löcher mit Sperrholz ab.

Die Mutter arbeitete als Küchenhilfe beim Sonnenwirt. Dort fand die Familie zunächst Unterschlupf. Ewald Maier hauste mit Vater und Mutter in einem kleinen Zimmer. Dort gefiel es ihm eigentlich ganz gut, da aus dem Fenster der Ortskern gut zu überblicken war. Er kann sich noch gut daran erinnern, wie in der Bahnhofstraße weiße Betttücher aus den Fenstern gehängt wurden, als die Amerikaner einmarschierten.

Am Tag nach dem Angriff sah man sich das Elend genauer an. Ewald Maiers Mutter kam aus dem Heulen nicht mehr heraus. Den am Vortag gerichteten halben Brotlaib fand man noch unversehrt im Gelände liegen. Die Wurstbüchse war nicht mehr auffindbar.

Ewald Maier hätte eigentlich zu jener Zeit seine Schreinerlehre antreten sollen, aber wegen der Zerstörung des Elternhauses wurde er noch zu Hause gebraucht. Ein halbes Jahr lang hat er dann Backsteine geputzt und den Speis abgeklopft. Der Plan für das neue Haus wurde so gemacht, dass man das Material, das noch da war, verwenden konnte. Es hat zu jener Zeit ja auch nichts anderes gegeben. "Not macht halt erfinderisch, und so wurde der Plan für das Haus eben den vorhandenen Materialien angepasst", sagt Ewald Maier rückblickend.

Beim Neubau des Hauses wurde die Familie Maier von vielen Eschelbronner Bürgern mit Materialspenden und Arbeitskraft unterstützt. Bereits ein halbes Jahr später, im Herbst 1945, konnte das neue Heim bezogen werden.

Ewalds Maiers Bruder Willi kam ein Jahr später aus der Kriegsgefangenschaft zurück und hatte von alldem nichts mitbekommen. Ewald Maier machte dann doch noch seine Schreinerlehre. Seinen eigentlichen Berufswunsch aber erfüllte er sich 1953, als er bei der Deutschen Bahn als Bahnunterhaltungsarbeiter eingestellt wurde. 1991 ging er als Bundesbahnhauptsekretär in Rente.