Von Christian Laier

Waibstadt. "Live und laut in den Mai" so lautet das Motto des Turnvereins für seine traditionelle Party mit Livemusik am heutigen Vorabend zum "Tag der Arbeit". Der Start in den Mai findet normalerweise im großen Festzelt auf dem Marktplatz statt. Daher scheint der Aufruf, gemeinsam zu feiern, in Zeiten der geltenden Kontaktbeschränkung im ersten Moment irritierend. Aber nur auf den ersten Blick, denn das Konzert findet heute Abend ab 20 Uhr online statt und die Zuhörer sollen daheim im eigenen Wohnzimmer nur im engsten Familienkreis mitfeiern. Einen Tag später heißt es dann für das ganze Wochenende: Pizza bestellen, was das Zeug hält. Sportgemeinschaft und Turnverein wollen den Umsatz der örtlichen Gastronomen, die Pizza im Angebot haben, drei Tage lang kräftig in die Höhe treiben.

Zunächst steht jedoch die Musik im Mittelpunkt. Mit einem Livestream über Facebook, der auf dem Computer, dem Smartphone oder Tablet angeschaut werden kann. Auf der dortigen Seite "Turnverein 1865 Waibstadt e.V." hat der TV zwei Bands engagiert, die an einem geheimen Ort unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Einhaltung aller Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln am heutigen Donnerstag Musik machen werden. "Kauft Euch ein kühles Getränk der Wahl bei den örtlichen Getränkehändlern und setzt Euch dezentral mit uns zusammen", lädt Boris Schmitt, Vorstandsvorsitzender des Turnvereins, alle Freunde der Musik dazu ein, das Konzert zu Hause zu verfolgen. Wer genau auf der virtuellen Bühne stehen wird, soll eine Überraschung werden. Bekannt ist bislang nur, dass Rock und Swing auf der "Setlist" stehen werden.

Von Freitag bis Sonntag, 3. Mai, rufen die SG und der TV ihre Vereinsmitglieder dazu auf, möglichst viel Pizza bei drei örtlichen Gastronomen zu bestellen. Eingebettet ist die Aktion in einen "sportlichen Wettstreit" welchem der beiden Vereine es gelingt, innerhalb der drei Tage mehr Pizzen zu kaufen. Ab morgen, 12 Uhr, bis Sonntag, 21 Uhr, werden alle Pizzen, die von den Freunden und Mitgliedern der Vereine beim "Kebabhaus Waibstadt", beim "Restaurant Luisenhöhe" oder beim "Waibstadter Hof" bestellt werden, in die Wertung für das Duell mit eingerechnet. Die Mitglieder sollen bei der Bestellung oder Abholung den Gastronomen mitteilen, für welchen Verein gewertet werden soll. Am Sonntagabend wird dann zusammengezählt und festgestellt, welcher Verein für mehr Bestellungen gesorgt hat.

"Gerne fordere ich meinen Vorstandskollegen vom Turnverein, Boris Schmitt, zum Pizza-Duell heraus", gibt sich Markus Stumpf, Vorsitzender der SG Waibstadt angriffslustig. "Die Herausforderung nehme ich gerne an. Im besten Fall mit leckerem Essen gewinnen, klingt nach einem guten Duell", akzeptiert der Herausgeforderte Schmitt. Beide Vereinsvorsitzende betonen, dass ihren Vereinen die örtlichen Gewerbetreibenden und Gastronomie sehr am Herzen liegen. Mit dieser Aktion möchten sie nochmals unterstützen und zeitgleich der Leidenschaft für Wettkämpfe und Duelle nachgehen.

Überhaupt haben die SG und der TV in den vergangenen Wochen einige Aktionen organisiert, um den Waibstadter Einwohnern, Gewerbetreibenden und Gastronomen in Zeiten der Corona-Krise zur Seite zu stehen. Die SFZ BigBand, die musikalische Abteilung des Turnvereins, ließ beispielsweise jedem aktiven Musiker einen Gutschein zukommen, mit dem Essen zur Abholung bei Waibstadter Restaurants bestellt werden konnte. Am darauffolgenden Wochenende konnte dann beim örtlichen Eiscafé mit einem Musiker-Bonus Eis bestellt werden. Beide Aktionen sorgten für viele Bestellungen und dementsprechende Umsätze. Weitere Vereine folgten mittlerweile dieser Idee und ließen ihren Mitgliedern ebenfalls Gutscheine für die örtliche Gastronomie zukommen.

In einer weiteren Aktion verteilten Mitglieder des Turnvereins innerhalb eines Abends ehrenamtlich die aktuelle Speisekarte eines Waibstadter Restaurants im ganzen Ort, um für dessen Lieferservice Werbung zu machen. Sie drehten aber auch Videoclips, um den Lieferservice eines mittlerweile wieder geöffneten örtlichen Modehauses über die sozialen Medien bekanntzumachen. Aktuell läuft eine Tombola mit hochwertigen Preisen zugunsten von Waibstadter Gewerbetreibenden. Die Sportgemeinschaft unterstützte örtliche Gastronomen bei der Umsetzung von besonderen Aktionen wie beispielsweise einem Eis-Lieferservice. Gemeinsam stehen Helfer beider Vereine weiterhin über die Initiative "Bürger helfen Bürgern" als Einkaufshelfer zur Verfügung (wir haben berichtet). Nun soll mit dem "Pizza-Duell" ein weiterer Beitrag geleistet werden, damit örtliche Restaurants während der Corona-Krise durch die Abholung und Lieferung von Essen Einnahmen erzielen können.