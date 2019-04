Von Detlef Brötzmann

Sulzfeld. "Auch Vögel und Schmetterlinge nutzen morgens das kühle Nass des Wasserspielplatzes als Tränke", erzählte Silke Mitsch, nachdem die Kindergartenkinder das Spielareal ganz für sich erobert hatten. Eine Gruppe des Sulzfelder Kindergartens "Die Brücke" war mit ihren Erzieherinnen gekommen, um den Wasserspielplatz des Wildobsthofs Mitsch am Streuobsterlebnispfad in der Ochsenburger Straße mit gebührenden Aktivitäten einzuweihen.

Und da wurde bei sonnigem Wetter fleißig mit allerlei Spielgerät am und im Wasser hantiert. Eineinhalb Wochen haben Silke und Dieter Mitsch an ihrem neuesten Projekt gearbeitet. Eine rein private Initiative, für die es keinen Zuschuss gab. Die Kosten haben sie nicht zusammengerechnet. Was für sie zählt, ist die Verbundenheit mit der Natur.

"Der Wasserlauf ist ein Kreislaufsystem mit Zisterne, da keine Quelle vorhanden ist", erläuterte Dieter Mitsch den technischen Hintergrund. Vorbild für das Projekt war die Anlage eines ähnlichen Wasserspielplatzes in Kürnbach, den die beiden vor Jahren als Landschaftsbauer im Auftrag der Gemeinde angelegt hatten. Nun gibt es die kleinere Variante auch in Sulzfeld.

Der Wasserspielplatz wurde am Eingang des Wildobsthofs errichtet und ist mit einem Zaun zum Feldweg des Streuobsterlebnispfads zum Schutz der Kinder gesichert. Auf der Gartenterrasse können sich Eltern entspannen und ihrem Nachwuchs zuschauen. Bürgermeisterin Sarina Pfründer erinnerte daran, dass der 2,5 Kilometer lange Streuobsterlebnispfad des Naturparks Stromberg-Heuchelberg in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sulzfeld im Jahr 2014 angelegt wurde. "Ein Spielplatz hat noch gefehlt", sagte die Rathauschefin erfreut und bezeichnete das fertiggestellte Projekt des Wildobsthofs als eine riesige Bereicherung.

Um den Streuobstpfad mit seinen Erlebnisstationen dauerhaft am Leben zu erhalten, führte sie drei wichtige Bausteine an. Zum einen bedarf es Veranstaltungen, wie beispielsweise die seit Jahren etablierte Osteraktion. Im Jahr 2020 soll eine Herbst-Apfelaktion mit dem Landschaftserhaltungsverband Karlsruhe hinzukommen. Ein weiterer Baustein ist der Wildobsthof, den es genau seit einem Jahr am Fuße des Pfads gibt. "Das ist die Bereicherung schlechthin, da wir uns schon immer eine Bewirtung gewünscht haben", sagte Pfründer, die weiter ausführte, dass der dritte Baustein des Pfads ein dauerhafter Ausbau sein muss, bei dem alle drei Jahre eine neue Attraktivität hinzukommen sollte. So ist im Rahmen des "Benno-Bauer-Radwegs", der entlang des Pfads führen wird, für 2020 eine Spielwiese konzipiert. Dort werden Geräte und Stationen aufgestellt, die auf die Landwirtschaft bezogen sind und diese auf spielerische Weise erklären.

In diesem Zusammenhang wies Dieter Mitsch auf eine Aktion hin, die der Wildobsthof veranstalten wird. Am 18. und 19. Mai gibt es unter dem Motto "Maschine trifft Hof" ein Schleppertreffen am Streuobsterlebnispfad. Hierbei werden Arbeitsmaschinen von der 100 Jahre alten Dreschmaschine bis zum modernen Schlepper gezeigt.