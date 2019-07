Sulzfeld. (jubu) Verletzt wurde ein VW-Fahrer aus dem Landkreis Heilbronn bei einem Unfall am Montag in Sulzfeld. Der Mann hatte gegen 17.06 Uhr die Sulzfelder Ortsmitte in Richtung Kürnbach befahren, als er nach eigenen Angaben aufgrund tief stehender Sonne einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw übersah. "In der Folge prallte das Fahrzeug des Unfallverursachers ungebremst gegen den VW Golf eines Anwohners", berichtet ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage.

Der Fahrer wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt das Polizeirevier Bretten. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Montagabend noch keine Angaben machen.