Von Detlef Brötzmann

Sulzfeld. Die Generalsanierung der mehr als 45 Jahre alten Blanc-und-Fischer-Schule soll zum Sommer mit dem ersten der drei geplanten Bauabschnitte anlaufen. Den überarbeiteten Kosten- und Durchführungsplan hierzu erläuterten Christine Bonrat und Henrik Billinger vom Architektenbüro ARC Hammann und Hildebrand in der aktuellen Gemeinderatssitzung.

Die Ausschreibung der ersten Gewerke ist für Mitte bis Ende März vorgesehen und umfasst mit 5,7 Millionen Euro den Löwenanteil der Gesamtkosten, die nunmehr bis zur Fertigstellung der Gesamtsanierung im Jahr 2022 auf 8,2 Millionen Euro veranschlagt werden.

Bei der Grundsatzentscheidung zur Sanierung der Schule war der Rat im Jahr 2015 noch von einer Kostenschätzung von 6,9 Millionen Euro ausgegangen. Der zunächst für das Jahr 2017 vorgesehene Sanierungsbeginn wurde ausgesetzt und auf Eis gelegt, da die zur Finanzierung notwendigen Fördermittelzusagen noch nicht vorlagen.

Inzwischen sind die Preise auf dem konjunkturell überhitzten Baumarkt davongaloppiert. Auch Architektin Christine Bonrat präsentierte in der Sitzung aufgrund der finalen Feinplanung und gegenüber der letzten Kostenrechnung noch einmal Mehrkosten in Höhe von 300.000 Euro. Im ersten Bauabschnitt der Sanierung soll es keine Provisorien im Schulablauf geben. Die von der Sanierung tangierten Schüler werden in einen Industriebau der Firma EGO in der Ochsenburger Straße umquartiert.

Unklar blieb, ob die Schüler über den Eingang der Pforte zu den Unterrichtsräumen gelangen, oder ob ein separater Schuleingang bei der Gemeindebücherei am Honigbaum geschaffen werden kann. In die leer stehenden Büroräume der EGO sollen primär Fachbereiche verlegt werden. Ebenso bietet sich dort eine gute Ausweichmöglichkeit für den Pausenraum der Schule an, wie Schulleiter Andreas Schey ausführte. Er zeigte sich mit der ortsnahen Lösung zufrieden.

Für einen weiteren Fachbereich soll eine Küche in einer Nachbarschule genutzt werden. Dies sei wichtig, da die neue Prüfungsordnung, die 2021 kommen wird, auch eine praktische Prüfung verlangt. Die allgemeinen Abschlussprüfungen selbst laufen in der Schule noch vor den Pfingstferien, welche in diesem Jahr sehr spät liegen. Die ersten Vorarbeiten zum eigentlichen Sanierungsstart in den Sommerferien könnten somit in den Pfingstferien anlaufen. Architekt Henrik Billinger rechnet mit dem Ergebnis der Ausschreibung für Mitte bis Ende Mai, sodass die anschließende Vergabe der Aufträge zügig erfolgen muss.

Der erste Bauabschnitt umfasst Sanierungsarbeiten am abgesetzten nördlichen Gebäudetrakt mit Haupteingang, Foyer, Rektorat, Lehrerzimmer, Werkraum, Küche und Klassenräumen. Die Arbeiten betreffen die energetische Sanierung des Gebäudes sowie die Erneuerung von Fenstern, Türen und Sanitärtechnik und die Renovierung der Räume. Die Werk- und Hauswirtschaftsräume sollen komplett neu ausgestattet werden. Der zweite Bauabschnitt, der mit 2,1 Millionen Euro veranschlagt ist, beinhaltet den Abbruch der Verbindungsgänge in den südlichen Anbau der Schule. Hier wird ein neuer Verbindungsgang geschaffen, in den ein Aufzug integriert wird, um eine Barrierefreiheit herzustellen.

Im dritten Bauabschnitt, der im Mai 2021 begonnen wird, erfolgen dann die Sanierungsarbeiten im südlichen Unterrichtsgebäude der Schule. Im Sommer 2022 soll die Generalsanierung zum Jubiläum der Blanc-und-Fischer-Schule dann komplett abgeschlossen sein.