Sulzfeld. (db) Das Schlosscafé an der Sulzfelder Hauptstraße hat wieder geöffnet. Jennifer Schilling aus Kleingartach ist die neue Inhaberin, die das Café seit 1. Mai zusammen mit ihrer Freundin Gyjlfidane Herzog aus Sulzfeld betreibt. "Es war ein Traum, mich selbstständig zu machen", schwärmt die gelernte Hotelfachfrau und Köchin, die praktische Erfahrung aus der Gastronomie mitbringt.

Durch ihren beruflichen Hintergrund hat sich die Existenzgründerin denn auch ein besonderes Motto auf die Fahnen geschrieben. "Mehr als nur ein Café" steht als Slogan auf der Visitenkarte, und was angeboten wird, geht über einen gewöhnlichen Cafébetrieb hinaus.

Jennifer Schilling verkauft an der Theke morgens frische Backwaren, die sie von einer örtlichen Bäckerei bezieht, bietet mittags ein täglich wechselndes Tagesmenü mit Suppe und Salatbar, frisch belegten Flammkuchen und hat Speiseeis einer Eismanufaktur im Angebot. Den Kuchen für den Cafébetrieb backt sie selbst. Ihre Spezial- und Motivtorten liefert sie auch für Hochzeiten und Geburtstage außer Haus. Das hat sie in der Vergangenheit auch schon nebenberuflich gemacht.

Von dem leer stehenden Café hatte Schilling durch ihre Freundin Gyjlfidane Herzog erfahren, die ihr nun aktiv zur Seite steht. Dem neuen Geschäftsbetrieb sieht sie optimistisch entgegen. "Meine Konzeptvorstellungen kann ich hier eins zu eins umsetzen", erzählt sie freudestrahlend. Vom Erfolg ist sie überzeugt: "Ich habe vorher alles durchgerechnet. Die Zahlen haben gepasst."

Auch der Start ist gelungen, die Kunden sind da. In der ersten Woche hilft noch ihr Mann aus, der dafür extra Urlaub genommen hat. Danach wird das Frauenduo Schilling und Herzog von Teilzeitkräften, Aushilfen und einem Praktikanten unterstützt.

Dies wird bei einem täglichen Betrieb von Montag bis Sonntag auch nötig sein. Einen Ruhetag gibt es nicht. Das Café ist montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 18 Uhr. Bei schönem Wetter bleibt das Café an allen Tagen sogar bis 20 Uhr geöffnet. An Feiertagen und zu besonderen Anlässen will das Team ein Brunch-Buffet anbieten. Als Novum haben die beiden einen glamourösen Winzersekt aus Mainz im Programm, der trinkbare Blattgoldpartikel aus 22 Karat Gold enthält.