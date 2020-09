Sulzfeld. (rnz) Aus noch bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen in der Moltkestraße in Sulzfeld eine Scheune in Brand.

Durch das Ertönen eines akustischen Rauchmelders wurden die Anwohner gegen 1.15 Uhr auf das Feuer in der Scheune im Hinterhof aufmerksam. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Anlage bereits im Vollbrand. Zu Beginn der Löscharbeiten war ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Anwesen nicht auszuschließen, sodass diese evakuiert wurden. Personen wurden bei dem Brand aber nicht verletzt.

Gegen 4.45 Uhr konnten die Löscharbeiten von den umliegenden Wehren, die mit insgesamt 120 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen vor Ort waren, beendet werden. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.