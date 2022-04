Von Michael Fritz

Sulzfeld. Dass es an diesem Abend im Sulzfelder Gemeinderat viel Gesprächsbedarf geben würde, zeichnete sich schon vor Sitzungsbeginn ab. Mehr als 50 Bürger hatten sich vor der Ravensburghalle eingefunden und diskutierten lebhaft über zwei umstrittene Bauanträge, die auf der Tagesordnung standen.

In einem Fall ging es um den Abriss einer Scheune und den Neubau eines Wohnhauses in zweiter Reihe. Der größere Aufreger war aber der geplante Bau eines Hauses mit 23 Wohneinheiten anstelle eines Zweifamilienhauses. Bereits im Vorfeld hatten Bürger im Internet zur Teilnahme an der Sitzung aufgerufen. Bürgermeisterin Sarina Pfründer stellte sich der Menge und erläuterte, dass heute noch nicht über die Genehmigung der strittigen Bauanträge entschieden werde. Diese Entscheidung obliege der Baurechtsbehörde des Landratsamtes. Der Gemeinderat solle den Bauantrag lediglich zur Kenntnis nehmen.

Es zeigte sich schnell, dass die Bürger mit den Feinheiten des deutschen Baurechts naturgemäß nicht so vertraut sind und Wünsche der Anwohner und Rechtsansprüche der Bauherren zuweilen weit auseinanderlagen. Die Bürgermeisterin erläuterte sachlich die Fakten und Möglichkeiten und empfahl den Bürgern, ihre Sorgen und Bedenken gleich zu Beginn der Sitzung in der Einwohnerfragestunde zu äußern, da bei den einzelnen Tagesordnungspunkten die Diskussion alleine den Gemeinderäten vorbehalten sei.

Davon machten zahlreiche Bürger dann auch Gebrauch und beklagten, dass ein Gebäude mit 23 Wohneinheiten und Tiefgarage nicht in das gewachsene Wohngebiet mit Ein- und Zweifamilienhäusern passen würde. Das Ortsbild werde beeinträchtigt, Lebensqualität gehe verloren und die Nachbargrundstücke würden dadurch an Wert verlieren. Auch würden die vielen Fahrzeuge zu mehr Verkehr und Parkplatzproblemen führen. Andere äußerten Bedenken, ob die vorhandene Infrastruktur (Wasser, Abwasser, Strom, Breitband) diesen massiven Zubau bewältigen könne. Harald Störzinger, direkter Nachbar und selbst viele Jahre Gemeinderat in Sulzfeld, forderte die Reduzierung des Bauvorhabens auf ein verträgliches Maß und schreckt nach eigenem Bekunden auch vor Widerspruch und Klage nicht zurück.

In der Diskussion der Gemeinderäte wurde zu deren eigenem Verdruss aber deutlich, dass sich das beantragte Bauvorhaben an die Vorgaben des gültigen Bebauungsplans hält und somit ein Anspruch auf Genehmigung besteht. Obwohl sich alle Gemeinderäte in ihrer ablehnenden Haltung einig waren, mussten sie zunehmend erkennen, dass ihnen die Hände gebunden sind.

"Das Landratsamt entscheidet nach Recht und Gesetz entsprechend dem Bebauungsplan", betonte Pfründer, "wir sind heute nur zur Kenntnisnahme aufgefordert." Stadtrat Ulrich Fischer, der trotz seines 65. Geburtstages der Sitzung beiwohnte, rief dazu auf, diese "Kenntnisnahme" zu verweigern und die Verantwortlichen des Landratsamtes zu einem Dialog mit Bürgern und Gemeinderat nach Sulzfeld einzuladen. Bürgermeisterin Pfründer sicherte zu, die Bedenken der Gemeinde dem Landratsamt zu übermitteln. Auch den Angrenzern stehe es frei, ihre Bedenken im Anhörungsverfahren vorzutragen.

Beim zweiten umstrittenen Projekt verwies Pfründer auf die aktuelle Landespolitik, die verträgliche Nachverdichtungen im Innenbereich ausdrücklich wünsche. Auch in Sulzfeld sei der Ersatz einer Scheune durch ein Wohnhaus in zweiter Reihe durchaus üblich. In diesem Fall sei das Gebäude aber zu hoch geplant und müsse daher überarbeitet werden. Auch nach der Sitzung ging die Diskussion über die "Legebatterie", wie ein aufgebrachter Bürger das große Mehrparteienhaus bezeichnete, vor der Halle weiter.