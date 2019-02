Sulzfeld. (rnz) Für die Kundenbindung und für die Attraktivität der Ortsmitte sind Parkplätze wichtig. Dies haben sich die Geschäftsinhaber in der Sulzfelder Ortsmitte rund ums Rathaus zu eigen gemacht und eine Initiative "Freie Parkplätze für unsere Kunden" ins Leben gerufen. Mit einer Selbstverpflichtung für Geschäftsinhaber und Mitarbeiter werden die öffentlichen Stellplätze in dem Gebiet für die Kunden frei gehalten.

Dass der ruhende Verkehr in Sulzfeld die Bürger beschäftigt, hat das Bürgercafé am 13. November gezeigt. Parkplätze waren ein großes Anliegen. Im Rahmen der Städtebauförderung arbeitet das Rathaus an Lösungen, um in den zentralen Bereichen weitere Parkplatzflächen zu schaffen.

Drei Parkplätze entlang der Hauptstraße konnten in den letzten Jahren bereits realisiert werden: im Bereich der Einmündung Königstraße hinter dem Schlosscafé, neben der Metzgerei Sauter und seit Jahresende sechs öffentliche Stellplätze gegenüber der evangelischen Kirche. Damit hat sich die Parksituation an der Hauptstraße deutlich entspannt, zeigt sich Bürgermeisterin Sarina Pfründer zufrieden.

Schwieriger stellt sich die Situation in der Friedrichstraße und in der Mühlbacher Straße dar. Dort fehlt es an den notwendigen Flächen. Hinter dem Pflegeheim "Auf der Gänsweide" in der Gartenstraße werden 2019 acht weitere Stellplätze geschaffen.

Neben der Gemeindeverwaltung wollen auch die Geschäftsinhaber in der Gartenstraße ihren Teil zur Verbesserung der Parkplatzsituation in diesem Bereich beitragen. Gemeinsam wurde beschlossen, in einer fünfwöchigen Testphase die öffentlichen Parkplätze rund um die Geschäfte und das Rathaus für die Kunden freizuhalten. Die Mitarbeiter parkten auf den nach einem kurzen Fußweg erreichbaren Flächen der Ravensburghalle und dem Sparkassen-Sportpark. Nach Ende dieser Testphase setzte man sich nun erneut zusammen und durfte feststellen: Von den Kunden kam durchweg die positive Rückmeldung, es sei nun viel einfacher, einen Parkplatz in Geschäfts-, Praxis- oder Rathausnähe zu finden.

Es gab in der Testphase aber auch den einen oder anderen "Parksünder", obwohl es freie Parkplätze gab. Aus diesem Grund haben sich die Geschäftsinhaber für eine zweite, längere Testphase bis zum 30. Juni ausgesprochen. Ziel ist es, dass die freien Parkplätze von den Kunden noch besser genutzt werden, unter anderen auch die bisher weniger frequentierten Stellplätze neben dem Rathaus auf der Seite zur Straße "Am Kohlbach". Im Sommer will die Initiative dann ein endgültiges Fazit ziehen.