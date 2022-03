Idyllisch am Ortsrand zwischen Streuobstwiesen, Feldern und Weinbergen gelegen: Das Domizil der „Gartenkinder“, die nun auch einen Mietvertrag dafür haben. Foto: Michael Fritz

Von Michael Fritz

Sulzfeld. Wirtschaftsförderung und Baugebiete: Zwei Angelegenheiten, die für die Entwicklung einer Gemeinde von zentraler Bedeutung sind. Beides war Thema der Sitzung des Sulzfelder Gemeinderates.

1998 hat Sulzfeld zusammen mit den Gemeinden Oberderdingen, Kürnbach und Zaisenhausen eine Wirtschaftsfördergesellschaft (WFI) zur gemeinschaftlichen Erschließung und Entwicklung eines Industriegebietes auf der Gemarkung Oberderdingens gegründet. Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Jürgen Langguth stellte dem Gemeinderat den Wirtschaftsplan für das laufende Jahr und die Finanzplanung bis 2026 vor. Mittlerweile ist bereits der achte Abschnitt erschlossen, und von ursprünglich rund 53.000 Quadratmetern sind gerade noch circa 4500 frei verfügbar.

Langguth erläuterte, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage der WFI 2021 "gut entwickelt" habe. 45 Betriebe mit etwa 600 Arbeitsplätzen hätten sich dort bis dato niedergelassen. Seit Bestehen des interkommunalen Industriegebietes seien circa 4,8 Millionen Euro Steuereinnahmen an die beteiligten Kommunen ausgeschüttet worden. Aufgrund der nach wie vor hohen Nachfrage habe bereits die Planung des neunten Abschnitts begonnen.

Bürgermeisterin Sarina Pfründer, in Personalunion eine der beiden Geschäftsführer der WFI, berichtete, dass Flächen für ein neues Industriegebiet entlang der B293 auf Gemarkung Sulzfeld oder Zaisenhausen vom Regionalverband geprüft werden. So soll eine weitere gewerbliche Entwicklung möglich sein, sollten die Flächen in Oberderdingen erschöpft sein.

Auch im innerörtlichen Gewerbegebiet "Riegel" und im Neubaugebiet "Kürnbacher Weg II" ist die Nachfrage nach Flächen groß, und die Bautätigkeiten schreiten voran. Über zwei Bauanträge für das Gewerbegebiet und fünf Anträge für das Wohngebiet hatte der Gemeinderat zu befinden. Drei Einfamilienhäuser und zwei Wohnhäuser mit insgesamt sieben Wohnungen wurden auf den Weg gebracht. Bei dieser Gelegenheit wurden auch Sicherheitsfragen im Bereich des neuen Kreisverkehrs diskutiert, die bei der nächsten Verkehrsschau in den Blick genommen werden.

Ebenfalls im Blick hatte das Gremium den Antrag auf Umnutzung und Erweiterung eines Schuppens im Ortskern. Dort sollen zwei Appartement-Wohnungen entstehen, was im allgemeinen Wohngebiet auch zulässig ist. Einer möglicherweise späteren Umnutzung in Monteurs- oder Ferienwohnungen schob der Gemeinderat aber einen Riegel vor.

Kinderbetreuung ist eine weitere zentrale Aufgabe jeder Gemeinde. Nachdem die Gemeinde Sulzfeld im vergangenen Jahr das Gebäude des Kindergartens "Gartenkinder" vom Trägerverein "Schneckenhaus" übernommen hat, stand nun der Abschluss eines Mietvertrags und eines Betriebsträgervertrags an, um die weitere Zusammenarbeit auf eine rechtlich verbindliche Grundlage zu stellen. Außerdem stimmte der Gemeinderat der Betriebskostenabrechnung für 2020 zu.