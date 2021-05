Von Michael Fritz

Sulzfeld. Als in der vorvergangenen Sitzung des Sulzfelder Gemeinderats die Wogen beim Thema Kauf von zusätzlichen Whiteboards für die Ausstattung der Gemeinschaftsschule hochschlugen, hatte Bürgermeisterin Sarina Pfründer die Vorlage kurzerhand zurückgezogen. Nun stand das Thema erneut auf der Tagesordnung, wunschgemäß mit den vom Gemeinderat geforderten Alternativvorschlägen.

Rektor Andreas Schey gab eine Einführung in die sich beständig wandelnde Bildungslandschaft und plädierte engagiert für die bestmögliche Ausstattung seiner Schule. Als Zeichen seiner Kompromissbereitschaft stellte der Schulleiter das für das Lehrerzimmer bestimmte Whiteboard als Einsparoption zur Diskussion.

Dies konnte den Unmut der Gemeinderäte aber nur wenig besänftigen. Die Bürgervertreter erinnerten an bereits mehrfach angefallene Folgekosten, die vonseiten der Schule ausgelöst worden seien. Ergebnisse der vergangenen "runden Tische" zur Schulentwicklung seien durch überraschende Mehrkosten ad absurdum geführt worden, lautete ihre Kritik. Mit großer Mehrheit wurde diesmal eine abgespeckte Alternative beschlossen, die mehr den Gemeindehaushalt als die Wünsche der Schulleitung im Blick hatte.

Interessant für die Allgemeinheit: Auf dem Gelände der Schule wird nun die von "Leader" geförderte Outdoor-Fitness-Anlage errichtet. An den Calisthenics-Geräten kann ein funktionelles Training mit dem eigenen Körpergewicht absolviert werden. Der Gemeinderat beschloss die Vergabe der Arbeiten. Mit dem Aufbau der Anlage soll im Sommer begonnen werden.

Während die Schule also eine Dauerbaustelle bleibt, kommen die Erschließungsarbeiten des Gewerbegebiets "Riegel" sichtbar voran. Nachdem im November die Entwässerung des Gebiets ausführlich erläutert worden war, standen nun zwei Vergaben an. Für die Ableitung des behandlungsbedürftigen Regenwassers wird ein neuer Regenwasserkanal in der Riegelstraße verlegt. Damit das Regenwasser gereinigt in den Kohlbach abgeleitet werden kann, sind noch ein Regenklärbecken und eine sogenannte Sedimentationskammer mit Lamellenabscheider erforderlich. Mit einem Vergabevolumen von rund zwei Millionen Euro wurde die Kostenschätzung nun leicht unterschritten.

Der Zeitplan für die Baumaßnahmen wurde mit den Erschließungsarbeiten und den ortsansässigen Firmen abgestimmt, wobei auch zeitkritische Faktoren berücksichtigt wurden. Verkehrsprobleme seien aber temporär unvermeidlich, kündigte Bürgermeisterin Pfründer vorsorglich an.

Zum Schluss der Sitzung berichtete Kämmerer Rainer Zimmermann von den Jahresabschlüssen der Beteiligung an "EnBW vernetzt". Die im vergangenen Jahr als Beteiligungskapital eingesetzten 1,6 Millionen Euro liefern in diesem Jahr bereits eine erste Ausschüttung von rund 40.000 Euro – in Zeiten von Negativzinsen wahrlich keine schlechte Rendite, war die einhellige Meinung.