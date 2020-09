Von Michael Fritz

Sulzfeld. Was wird bloß aus dem Rentamt? Diese Frage beschäftigt die Sulzfelder bereits seit fast zehn Jahren. Denn solange steht das historische Ensemble nun schon leer, nachdem das Weingut Burg Ravensburg seine Produktionsstätte von Sulzfeld nach Tiefenbach verlagert hat. Lange war der weitläufige Gebäudekomplex ungenutzt, bis er im vergangenen Jahr verkauft wurde: Conny und Roland Szilvas aus Eppingen möchten die Immobilie künftig nutzen.

"WohnGut" und "TherapieScheune" sind die zentralen Bausteine ihres umfassenden Konzepts, mit dem sie der denkmalgeschützten Hofanlage aus dem 18. Jahrhundert, die einen Flügelbau mit seitlichem Treppenturm und ein Renaissance-Portal von 1609 hat, neues Leben einhauchen wollen. Das Konzept wurde gemeinsam mit dem Architekten Manuel Müller entwickelt, der sein Büro in Mühlbach hat, und trägt deutlich die Handschrift von Conny Szilvas. "Als mein Mann mir von seinem Plan berichtete, das Rentamt zu kaufen, konnte ich mir das nicht so recht vorstellen", erinnert sie sich.

Architekt Manuel Müller (rechts) bespricht mit Conny und Roland Szilvas die nächsten Schritte. Foto: Michael Fritz

"Aber als wir dann mit dem Fahrrad im Innenhof standen und ich dieses Flair spürte, kamen mir spontan ganz viele Ideen, wie dieser besondere Ort genutzt werden sollte." Ein Ort, an dem Wohnen und Therapie für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen möglich werden soll; ein Ort, an dem Menschen mit Handicap ein selbstbestimmtes Leben entsprechend ihrer jeweiligen Situation führen könnten. Man merkt sofort: Conny Szilvas ist mit Herzblut bei der Sache, brennt förmlich für ihre Ideen.

Als Physiotherapeutin ist ihr besonders wichtig, dass hier für Kinder mit Handicaps gute Therapien möglich werden, und wird selbst in einer Gemeinschaftspraxis mit Logopädie vor Ort einziehen. Außerdem wird die Diakonie ein Angebot mit einer ambulant betreuten Wohngruppe für Menschen mit Demenz schaffen und Plätze für Kurzzeit- und Verhinderungspflege einrichten.

"Natürlich wird es auch Wohnungen geben", ergänzt ihr Mann Roland, "18 im ersten Bauabschnitt, weitere kommen später hinzu." Alle Wohnungen werden barrierefrei ausgestattet, haben einen Balkon und sind mit einem Aufzug erreichbar. Für die Nutzer des Areals wird eine Tiefgarage gebaut, zur Entlastung der allgemeinen Parkplatzsituation werden entlang der Gartenstraße öffentliche Parkplätze für die Gemeinde geplant.

Besonders kreativ war Architekt l Müller beim Energiekonzept. "Wir werden eine weitgehend autarke Energieversorgung erreichen", erläutert er sichtlich stolz. "Kernelement ist ein sogenannter Eisspeicher, der die latente Wärme nutzt, die beim Übergang von festem Eis zu flüssigem Wasser umgesetzt wird." Wärmepumpen und Fotovoltaikanlagen sind weitere Komponenten dieses Konzepts.

"Die Herausforderung besteht auch darin, dies alles mit dem Denkmalschutz zu vereinbaren", erläutert Müller, der auch Energieberater ist. "Mit den zuständigen Denkmalschützern aus Karlsruhe stehen wir in engem Kontakt, die Zusammenarbeit läuft hervorragend."

Mit Spannung werden nun die archäologischen Grabungen erwartet, die Anfang Oktober beginnen. "Wir rechnen damit, Reste des alten Schlosses zu finden, vielleicht sogar Spuren einer römischen Siedlung", erklärt Roland Szilvas. "Mit eventuellen Funden wird ebenso sorgsam umgegangen, wie mit dem historischen Ensemble selbst auch", versichert er.

Bis im dritten Bauabschnitt das historische Eckgebäude mit dem Treppenturm von 1609 sorgfältig restauriert und in Wohnungen umgewandelt ist, werden noch einige Jahre vergehen. Aber das schreckt ihn nicht. "Ich bin in der Landwirtschaft tätig. Da denkt man in Generationen und nicht in kurzen Zyklen. Was meine Frau und ich hier schaffen, werden einst unsere drei Söhne weiterführen. Das ist für uns ein Generationenprojekt."

Info: Am Samstag, 3. Oktober, haben alle Interessierten Gelegenheit, das Rentamt zu besichtigen. Conny und Roland Szilvas führen von 14 bis 17 Uhr über das Gelände und geben zu den Umbauplänen Auskunft.