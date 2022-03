Bürgermeisterin Sarina Pfründer stößt mit Bauleiter Ralf Krauss auf die Einweihung des neuen Sulzfelder Gewerbegebiets „Riegel“ an. Foto: Arnd Waidelich

Von Arnd Waidelich

Sulzfeld. Eingeweiht hat die Gemeinde Sulzfeld jetzt das neue Gewerbegebiet "Riegel". Bürgermeisterin Sarina Pfründer blickte dabei auf die Entstehungsgeschichte des äußersten neuen Punktes von Sulzfeld zurück. Es sei im Gemeinderat keine leichte Entscheidung gewesen, ein so großes Gebiet anzugehen, erinnerte sie sich. Doch man habe bereits bestehenden Betrieben mit Erweiterungsbedarf eine Perspektive geben wollen.

Die sei mit sieben Hektar und 28 Gewerbebauplätzen stattlich ausgefallen und sei für Sulzfeld in dieser Größe etwas Besonderes. Überwiegend seien Bauplätze mit einer Größe zwischen 1500 und 2500 Quadratmetern entstanden, die komplettiert werden von deutlich größeren mit bis zu 12.500 Quadratmetern. Das sei umso bemerkenswerter, weil die Topografie alles andere als einfach gewesen sei. Die typische Hügelstruktur des Kraichgaus habe an vielen Stellen eingeebnet werden müssen. Zum Ausgleich der Höhenunterschiede mussten zur Bauplatzmodellierung 44.000 Kubikmeter Erde bewegt werden. "Wir haben geradezu eine Tiefebene schaffen müssen", unterstrich Bauleiter Ralf Krauss in seinem Beitrag diese Einschätzung.

Bürgermeisterin Sarina Pfründer durchschneidet das Band für die Einweihung des neuen Sulzfelder Gewerbegebiets „Riegel“ mit Berthold Edi, Marco Boos, Reiner Pfefferle, Rald Krauss, Mario Suska, Ana Engel und Thomas Strauß (von links). Foto: Arnd Waidelich

Eine Herausforderung sei es gewesen, auf fast 70.000 Quadratmetern die entsprechenden Flächen zur Verfügung zu stellen. Davon entfallen 8200 Quadratmeter auf Straßen und Parkplätze, wofür 5900 Quadratmeter Asphalt, 2300 Quadratmeter Pflaster, 2,7 Kilometer Bordsteine und 1,7 Kilometer Abwasserrohre verarbeitet werden mussten. Doch nicht nur für die Planer und die Bauarbeiter vor Ort, auch für die Verwaltung habe das Baugebiet viel Arbeit verursacht, da es gleichzeitig Wohn- und Gewerbegebiet sein sollte.

Für die neu entstandenen Flächen bestehe eine rege Nachfrage, freute sich die Bürgermeisterin. Jetzt schon seien 17 Grundstücke oder 60 Prozent der gesamten Fläche verkauft. Aktuell reserviert seien bereits 45.000 Quadratmeter. Es bestehe eine so große Nachfrage, dass man bremsen müsse, da dies andererseits die einzige im Flächennutzungsplan vorgesehene Erweiterungsmöglichkeit für das Gewerbe sei.

Zu dessen Attraktivität trage sicher das Hochgeschwindigkeitsinternet bei, das verlegt wird. Dafür habe man stattliche Zuschüsse erhalten. Für den Glasfaserausbau seien vom Land im Jahr 2015.690. 000 Euro bewilligt worden. Die Summe sei 2019 mit einer Bezuschussung von weiteren förderfähigen Ausgaben in Höhe von 90 Prozent deutlich um 552.000 Euro erhöht worden. Die Telekom werde die notwendige Erschließung für das Glasfasernetz in Kürze abschließen, kündigte die Regionalmanagerin des Unternehmens, Ana Pia Engel, an.

Von den Kosten von 6,8 Millionen Euro für die Gesamtmaßnahme entfallen 2,6 Millionen Euro auf das Gewerbegebiet. Ziel sei die endgültige Fertigstellung mit dem Aufbringen der Deckschicht im April. Mit Aldi Süd ist einer der Bauherren schon weit fortgeschritten. Er rechne mit der Eröffnung der Filiale im vierten Quartal 2022, versicherte der Manager Filialentwicklung Tobias Kraft.