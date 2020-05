Sinsheim/Sulzfeld. (cbe) Die Spülen aus Silgranit aus dem Hause Blanco verkaufen sich weiterhin gut. Seit Anfang des Jahres werden sie auch im neuen Werk in Most, Tschechien, produziert. Doch Frank Gfrörer, Vorsitzender der Geschäftsführung, betont: "Sinsheim ist und wird unsere Leitfabrik in Silgranit sein." Dies teilte er am Dienstag im Rahmen der Jahrespressekonferenz mit, die erstmals virtuell veranstaltet wurde.

Dabei wurde deutlich: Blanco ist mit der aktuellen Geschäftsentwicklung zufrieden. Über den Gewinn schweigt man sich in der Firma traditionell aus, der Umsatz habe im vergangenen Jahr aber auf 395 Millionen Euro gesteigert werden können. 29,3 Millionen Euro seien in Investitionen geflossen, die "aus eigener Kraft gestemmt" wurden, wie der kaufmännische Geschäftsführer Rüdiger Böhle mitteilte.

Doch die Corona-Krise werde auch an der Firma mit 1515 Beschäftigten weltweit nicht spurlos vorübergehen. Wo es möglich ist, befinden sich momentan Mitarbeiter in Kurzarbeit, berichtete Böhle. Was die Auslastung der Werke in Sinsheim und Sulzfeld anbelangt, gebe es Einbrüche von 25 bis 30 Prozent, erklärte Andreas Ostermann von Roth, Leiter des operativen Geschäfts. Laut Gfrörer sei die Zahl der eingegangenen Aufträge deutlich zurückgegangen. Dies werde sich in den nächsten Monaten auf den Umsatz auswirken. Wie es für den Rest des Jahres weitergehe, sei noch nicht abzusehen, Gfrörer sprach von Szenarien, die zwischen zehn und 25 Prozent Umsatzrückgang abbilden. Man hoffe, dass man mit der Stammbelegschaft gut durch die Krise komme, erklärte Böhle. Geplante Neueinstellungen seien vor dem Hintergrund der Krise verworfen worden.

In Zukunft will Blanco Systemlösungen am sogenannten Wasserplatz in der Küche anbieten: Sie bestehen aus einer Spüle, einem Wasserhahn, dem auch kochendes und mit Kohlensäure versetztes Wasser entnommen werden kann, sowie einem System, in das verschiedene Abfälle einsortiert werden können.

Neuerungen gibt laut Ostermann von Roth unter anderem in Form eines neuen Produktions- und Leitsystems im Sinsheimer Werk. Mit Hilfe einer Reihe von Daten, die so nun erfasst werden könnten, sei es möglich, Lieferungen schneller und genauer abzuwickeln sowie Ressourcen zu schonen. Dies sei nun auch möglich, weil ein Verpackungsmaterial für die Silgranit-Spülen gefunden wurde, das Styropor ersetzt und weniger Raum einnimmt. Dies wirke sich positiv beim Transport aus.

Weiterhin ist Blanco international unterwegs: Die Hauptmärkte sind laut Gfrörer neben Europa der nordamerikanische Raum sowie der Bereich Asien-Pazifik. In einigen Bereichen habe man sich vetriebstechnisch neu aufgestellt, in den USA "sind wir unter unseren Potenzialen" räumte Gfrörer ein. Mit dem neuen Werk in Tschechien gibt es offenbar einen regen Austausch: Böhle berichtete von interkulturellem Training für Mitarbeiter des Sinsheimer Werks was tschechische Gepflogenheiten anbelangt.