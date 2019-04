Wochenlang spielte György in Sinsheim Ziehharmonika, oft auf der Brücke beim Wächter. Sein Repertoire an Musikstücken war überschaubar, sein Lohn eher karg. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Seit kurzem ist er verschwunden. Doch zuvor saß er über Wochen jeden Tag auf der Brücke am Wächter und spielte Ziehharmonika. Sein Repertoire an Musikstücken war nicht gerade groß, seine Deutschkenntnisse noch geringer. Doch der RNZ gelang es, etwas über György zu erfahren. Wir nahmen den 55-jährigen Rumänen zum Anlass, uns mit dem Thema Straßenmusik zu beschäftigten. Und fragten diesbezüglich im Ordnungsamt, bei der Polizei, bei Passanten und bei Ladenbetreibern nach.

"Paris!", sagt er, und wackelt dabei keck mit dem Kopf, lächelt vielsagend. Und tatsächlich klingt das nächste Stück ein wenig so, als könnte es der französischen Metropole entstammen. Doch Paris ist neben "bitte" und "danke" das einzige Wort, das György auf deutsch kann. Auf Nachfrage zückte er jedoch sein Handy und rief eine Frau an. "Ich bin seine Tochter in Rumänien", meldete sich eine Frau und stellte sich als Valentina vor. Und Valentina kann recht gut Deutsch.

Seit Wochen sei ihr Vater in Deutschland und versuche, Geld zu verdienen. Für die Familie in Rumänien. 15 Euro bekomme er im Schnitt pro Tag. Doch übrig bleibe davon nichts, schließlich müsse er für seine Übernachtungsmöglichkeit bezahlen. Ihr Vater György suche eine Wohnung, kenne in Sinsheim aber niemanden. Zum Zeitpunkt des Gesprächs hat er laut Valentina in einer Pension gewohnt. Wo sich diese befindet, sagte sie nicht.

Auch die Kollegen des Ordnungsamts kennen György, wie Werner Schleifer auf RNZ-Nachfrage berichtet. Der Leiter des Ordnungsamts erzählt weiter, dass man ihm aufgrund der geringen Deutschkenntnisse mühsam erklärt habe, dass er nicht den ganzen Tag an der gleichen Stelle Musik machen könne. Hier greift die Sondernutzungssatzung der Stadt: Paragraf 19 regelt das Thema Straßenmusik. So heißt es darin, dass musikalische Darbietungen erlaubnisfrei gestattet sind, auch in der Fußgängerzone. Allerdings müssen die Musikanten alle zwei Stunden den Standort wechseln, den Anliegern zuliebe.

Trotzdem komme es immer wieder vor, dass Ladeninhaber anrufen, weil ein Musiker schon lange Zeit vor einem Geschäft spielt, berichtet Schleifer. In diesem Fall werde der Vollzugsdienst hingeschickt und bitte den Musiker, an anderer Stelle weiterzuspielen. Ganz anders verhalte man sich jedoch bei so genannten Drückerkolonnen, also Musikern oder Bettlern, die aggressiv um Geld bitten, das sie am Ende des Tages abgeben müssen. "Hier geben wir der Polizei sofort einen Hinweis, denn hier liegt eine Straftat vor", erklärt Schleifer.

Bei der Sinsheimer Polizei gibt es laut Revierleiter Erhard Loy aber keine Anzeichen auf Drückerkolonnen in der Stadt. In Heidelberg sei dies eher ein Thema. Doch auch in Sinsheim würden die Straßenmusiker und Bettler immer wieder von der Polizei kontrolliert, um die Personalien aufzunehmen. Betteln ist erlaubt, allerdings nicht in aggressiver Form. Wer jedoch auf ein Schild schreibe, dass er krank sei und deshalb betteln müsse, müsse auch damit rechnen, dass die Polizei überprüfe, ob ihm wirklich etwas fehlt.

Gebettelt hat György nicht. Ob er die 15 Euro, die er sich pro Tag erspielte, an einen Drücker abgeben musste, konnte oder wollte seine Tochter der RNZ nicht sagen.