Von Christiane Barth

Sinsheim. Dass Landwirte für unser Essen sorgen, ist eigentlich klar. Und dass ihr Arbeitsplatz die Natur ist, auch. Dennoch sahen sie sich am vergangenen Freitag genötigt, auf diese Dinge aufmerksam zu machen. Zehn Traktoren tuckern im Korso ums Eck zwischen Autohaus Broglin und den Raiffeisen-Silos, allesamt mit Demotafeln auf dem dicken Kühler: "Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert" lautet etwa eine der Parolen. Oder: "Bauern tot – Nahrungsnot".

Doch warum formieren sich die Landwirte auf ihren Schleppern zum "stillen Protest"? "Wir sind richtig sauer auf die Politik", sagt Peter Zipse aus Weiler. Von dort kommt der Großteil der Landwirte angerollt. "Die urbanen Abgeordneten in Berlin wissen doch gar nicht, was da draußen los ist", sagt er. Die Agrarleute wollten nicht mehr still hinnehmen, dass sie Sündenböcke für die Umweltverschmutzung sein sollen. "Wir sind doch diejenigen, die seit jeher dafür sorgen, dass die Böden fruchtbar bleiben."

Konkret richtet sich die Empörung der Bauern gegen die Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die der Landwirtschaft und damit den ausgebrachten Pestiziden und Düngemitteln die Alleinschuld an der schwindenden Artenvielfalt gegeben habe. Aufgerufen zu bundesweiten Demonstrationen hatte "Land schafft Verbindung Deutschland" (LSV) bereits am 28. Mai, dabei den Rücktritt der Bundesumweltministerin sowie von Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz, gefordert. Die LSV ging aus einer Facebook-Gruppe hervor, die am 1. Oktober 2019 gegründet wurde. Sie setzt sich für die Rechte der Landwirte ein; innerhalb kürzester Zeit fanden sich mehr als 40.000 Menschen auf Facebook und rund 100.000 in einer "Whatsapp"-Gruppe.

Auch die Landwirte aus Sinsheim und den Stadtteilen reihen sich ein in die Proteste und prangern an, die Politik der Bundesumweltministerin orientiere sich an Ideologien und sei völlig praxisfern. "Sie ist nicht am Mann dran", kritisieren die Sinsheimer: "Die rechte Hand, also der engste Berater der Bundesumweltministerin, ist Jochen Flasbarth, Ex-Vorstand beim Nabu." Bemängelt werde nicht der Naturschutz per se: "Wir tun sehr viel für den Naturschutz", bekräftigen die Bauern und berichten etwa von ihren großflächigen Blühwiesen, die sie jedes Jahr anlegen und die ihnen keinerlei Ertrag einbrächten. Was sie enttäusche, sei jedoch die Einseitigkeit und Engstirnigkeit im Ministerium – und dass dort niemand das Gespräch mit ihnen suche: "Als Politiker habe ich doch Verantwortung gegenüber allen", sagt Zipse. "Es geht eben nicht nur um die Gelbbauchunke."

Die Bauern betonen: Naturschutz sei ihnen eine wichtige Sache. Denn ohne die Natur gebe es auch keinen Ertrag. Doch es gelte, das Gesamtbild zu betrachten, nicht nur einen winzigen Ausschnitt. Zu sehr müssten sie unter Kürzungen, Auflagen und Verordnungen leiden. Wirtschaftlich arbeiten sei da oft nicht mehr möglich. Nach ihrer Ansicht sei die Politik fern von der Realität: "Was da so auf dem Schreibtisch an Verordnungen unterzeichnet wird, ist oft nicht praxistauglich." Zahlreiche Regularien, die die Bauern einhalten müssten, seien schlicht nicht umsetzbar. Zum 16-Stunden-Tag mit unsicherem Einkommen komme darüber hinaus ein Wust an administrativen Aufgaben, der kaum zu bewältigen sei.

Da wären beispielsweise die Blühmischungen, die angebaut werden, um den Insekten eine Nahrungsgrundlage zu bieten. Allein 18 Hektar davon hat einer der protestierenden Landwirte dieses Jahr angepflanzt. Eigentlich "unnützes Ackerland", das nichts einfahre, aber Arbeitszeit koste. Trotzdem halten die Landwirte daran fest, weil sie auch für Naturschutz sind: "Aber er muss machbar sein."

Wie viele der kleinbäuerlichen Betriebe unter diesen Bedingungen weiter überleben könnten, sei ungewiss, geben die Bauern offen zu: "Es wird immer schwieriger – unter den Auflagen der Politik", unterstreichen die Landwirte, "und es wird immer extremer".

Was die Landwirte wollen? Mitgestalten und mitreden. Um ihre Meinung gefragt werden, ihr Praxiswissen einbringen: "Aber die Politiker suchen überhaupt nicht das Gespräch mit uns."