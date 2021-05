Von Ines Schmiedl

Stetten. Warme Tagen locken gewöhnlich Motorradfahrer auf ihre geliebten Pisten. Am Wochenende kontrollierte die Polizei deshalb landesweit Zweiradfahrer. Es ging um Sicherheit und Lärmschutz. Im Landkreis Heilbronn wurde am Freitag in den Löwensteiner Bergen kontrolliert, am Samstagnachmittag standen die Beamten der Verkehrsüberwachung Weinsberg an einer viel befahrenen Kreuzung in Stetten.

Auf der Strecke zwischen Brackenheim und Stetten bekam man immer wieder Lichtsignale vom Gegenverkehr. Gleich zwei mobile Radaranlagen waren auf der Landesstraße 1107 bergab aufgebaut: 70 Kilometer pro Stunde sind erlaubt. Im kleinen Industriegebiet kurz vor der Kreuzung am Abzweig nach Stetten standen knapp ein Dutzend Polizisten und winkte gezielt die Motorräder heraus.

Mit vielen Eichstempeln versehen: Wer von diesem Polizeimotorrad aufgezeichnet wird, kann sich nicht herausreden. Foto: Ines Schmiedl

"Hier ist das Tor zwischen Kraichgau und Zabergäu", sagt Polizeisprecher Frank Belz. Beide Regionen sind bei Zweiradfahrern ähnlich beliebt, da sie schöne, kurvenreiche Strecken haben, weiß der Präsident des Heilbronner Polizeipräsidiums Hans Becker. Deshalb wurde die Stelle von den Beamten vor Ort für den Aktionstag ausgewählt, bei dem in ganz Baden-Württemberg verstärkt Motorradfahrer kontrolliert wurden. "Entgegen dem landesweiten Trend sind bei uns die Unfallzahlen mit Kradfahrern angestiegen", nennt Becker den Grund, warum gerade in seinem Präsidiumsbereich verstärkt kontrolliert wird.

Während es im Vorjahr in Baden-Württemberg 4100 Verkehrsunfälle mit Kradfahrern gab – und damit 300 weniger als im vorangegangenen Jahr –, stiegen sie im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn um drei Prozent (16 Unfälle mehr) auf 555 Verkehrsunfälle, sieben davon waren tödlich. Ebenfalls entgegen dem Landestrend stieg die Zahl der Leichtverletzten um 25 auf 337 und die der Schwerverletzten um drei auf 142 Kradfahrer an. Jeder vierte Verkehrstote in Baden-Württemberg war im Vorjahr ein Motorradfahrer.

Um Geschwindigkeiten genau zu bestimmen, hat das Polizeipräsidium Heilbronn nicht nur mobile Geräte zum Aufbauen, sondern auch ein Motorrad, in dessen Seitenkoffer sich eine mit vielen Eichstempeln versehene Messanlage befindet. Nur drei Kollegen dürfen das Motorrad mit Videonachfahrsystem nutzen, denn es bedarf besonderer Lehrgänge, darunter ein Sicherheitstraining am Hockenheimring.

Einer der drei ist Polizeihauptkommissar Homp, der die Funktionsweise in Stetten vorstellt. Er kann genau aufzeichnen, welche Geschwindigkeit das vor ihm fahrende Motorrad auf dem Tacho hat. "Ich höre selten Widerworte", sagt der Beamte. Da es keine Halterhaftung gebe, muss er die Motorradfahrer anhalten und direkt mit den Aufzeichnungen konfrontieren. Nur dann können sie sich nicht herausreden. "Es geht uns nicht um zehn oder 20 Stundenkilometer zu schnell. Hier geht es um Überschreitungen von 40, 50 oder 60 Stundenkilometer", sagt Polizeipräsident Becker: "Es geht uns um die Raser." In den Löwensteiner Bergen hat Homp schon Motorräder mit Tempo 150 an Stellen gestoppt, an denen 70 erlaubt waren.

Noch etwas anderes bereitet der Polizei Sorgen: 30 bis 40 Prozent der Bürger, die sich beim Lärmschutzbeauftragten des Landes beschweren, beklagen steigenden Motorradlärm. Hier gibt es genaue gesetzliche Regelungen, allerdings kann der Lärmpegel bei Motorrädern nur im Stand geprüft werden, nicht beim Fahren. Denn aus den Fahrzeugpapieren geht nur der Geräuschpegel im Stand hervor. Es sei nahezu unmöglich, Fahrgeräusche gerichtsverwertbar zu messen, bedauert Polizeipräsident Becker.

Polizeioberkommissar Uwe Engelhardt misst mit einem geeichten Gerät an einer Harley-Davidson die genauen Lautstärke in Dezibel, während sein Kollege am Gas dreht. Dank der eingerechneten Toleranz darf der Fahrer aus dem Landkreis Göppingen weiterfahren. Eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit bekommt er trotzdem, weil sein Vorderrad nicht in den Papieren eingetragen ist. Der Fahrer schaut wenig begeistert.

Ein anderer Harley-Fahrer ist hingegen guter Dinge. "Ich wohne hier ganz in der Nähe und dachte, ich frage mal, ob mit meinem Auspuff alles in Ordnung ist", erzählt der Stettener Motorradfahrer. Von den Beamten habe er ein OK bekommen, sagt der Mann.

Anhand seiner Maschine erklärt Engelhardt den Pressevertretern die Funktionsweise einer Klappenauspuffanlage, mit dem der Motorradfahrer bei der Fahrt bestimmen kann, ob seine Maschine ein lauteres oder leiseres Auspuffgeräusch erzeugt. Ein solches Klappensystem ist erlaubt und kann bei verschiedenen Motorradmarken nachgerüstet werden. Polizeipräsident Becker sieht hier den Gesetzgeber gefordert. "Lärm macht krank", sagt er. Während bei Motorrädern 77 Dezibel erlaubt sind, dürfen Autos nur 74 Dezibel Lärm verursachen, von 2024 an nur noch 68 Dezibel. Deshalb beteiligt sich die Polizei an Präventionskampagnen wie etwa "Bitte leise" zum Thema Reduzierung des Motorradlärms sowie anderen Kooperationen zwischen dem Innenministerium, dem Automobilclub ADAC und den Kommunen, um Motorradfahrer für das Thema Lärmschutz zu sensibilisieren. In den Löwensteiner Bergen, einem beliebten, weit über die Region hinaus als "Platte" bekannten Motorradtreffpunkt, seien beispielsweise zwei Verkehrslärmdisplays installiert, die den Motorradfahrern anzeigen, wie laut ihre Maschine gerade ist.

Inzwischen ist eine Gruppe Motorradfahrer aus Backnang wieder auf ihre Maschinen gestiegen. "Wir waren nicht zu schnell, es gab nichts zu beanstanden", sagen sie, schalten ihre Motoren an, winken zum Abschied und knattern fröhlich davon.