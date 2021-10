Sinsheim-Steinsfurt. (cba) Die Vermarktungsphase des Neubaugebietes "Zwischen den Hölzern" am äußersten Zipfel Steinsfurts, rechter Hand in Richtung Ehrstädt, ist gelaufen. So ziemlich jedenfalls. Auf 1,6 Hektar Fläche wurden 23 Grundstücke erschlossen, sechs davon in städtischer Hand. Die Frist für das Bauplatz-Gebot endete im September.

So richtig in trockenen Tüchern sei der Bauplatzverkauf aber erst, wenn auch der Notar-Termin unter Dach und Fach ist, gibt Oberbürgermeister Jörg Albrecht zu bedenken. Und bis dahin könne sich in dem einen oder anderen Fall noch einiges bewegen, habe die Erfahrung gezeigt. Denn es sei nicht immer so, dass tatsächlich der Meistbietende zum Zuge kommt. "Wir stellen fest, dass viele dann im letzten Moment noch abspringen", berichtet Albrecht.

Weil in diesem Vergabeverfahren noch viel Bewegung ist, mag der OB die Preise, für die der Zuschlag erteilt wurde, noch nicht verraten. Dass der Zuschlag bei diesem begehrten Baugebiet teils erst an den Dritt- oder Viertplatzierten erteilt werden könnte, hat laut OB mehrere Gründe: So habe sich zum einen gezeigt, dass sich künftige Häuslebauer oft nicht nur für ein Grundstück eines einzigen Baugebiets bewerben, sondern als Interessenten in gleich mehreren Gemeinden gelistet sind: "Es herrscht eine übermäßige Nachfrage nach Bauplätzen", sagt der OB.

Wenn die Bieter mit den höchsten Geboten bereits in anderen Kommunen den Zuschlag erhalten und dort inzwischen unter Vertrag sind, werde nachgerückt. Dazu sei es nun auch im Baugebiet "Zwischen den Hölzern" gekommen. Zwar spreche man von einer "großen Nachfrage" nach Bauplätzen, jedoch sei diese angesichts dieses Trends der Häuslebauer, mehrgleisig zu fahren, nicht wirklich bereinigt. Und zwar trotz der Gebührenforderung. Denn wer sich in Sinsheim für einen Bauplatz registrieren lassen möchte, muss 50 Euro zahlen. "Früher haben wir mit einer einfachen Registrierungsliste ohne Kostenerhebung gearbeitet. Damals habe ich gedacht, wir müssten 100 Hektar umlegen, so groß war die Nachfrage", berichtet Albrecht. Mit Einführung der Gebühr habe sich die Spreu schnell vom Weizen getrennt.

Ein weiterer Grund, warum viele in letzter Minute abspringen, sei, dass die Finanzierung nicht hinhaut, berichtet Albrecht. Denn in diese manchmal bis ans Limit ausgereizten Pläne für ein Eigenheim funken nun auch die extremen Preissteigerungen auf dem Baumarkt hinein. Das führe nicht selten dazu, dass der Traum vom Eigenheim kurz vor dem Ziel platze. "Bei manchen geht es ja doch Spitz auf Knopf zu.Und wenn sich die Gebäude dann plötzlich um zehn bis 15 Prozent verteuern, geht es dann nicht mehr weiter," berichtet Albrecht.

Der OB schätzt, dass zwar Ende des Jahres die ersten Gruben im Steinsfurter Neubaugebiet ausgehoben werden könnten, mit einem richtigen Baubeginn sei jedoch erst im Frühjahr nächsten Jahres zu rechnen.