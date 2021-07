Sinsheim-Steinsfurt. (tk) Hat jemand am Freitagabend versucht, ein Kind auf einem Steinsfurter Spielplatz zu entführen? Mehrere Quellen aus Sinsheim hatten an den Folgetagen unabhängig voneinander von einem solchen Ereignis gesprochen und dessen Abläufe ähnlich beschrieben. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf RNZ-Nachfrage am Montag und sprach von "einem Tatverdächtigen", allerdings müssten wesentliche Details noch geklärt werden.

Den Schilderungen nach hatte ein Mann auf dem Spielplatz zwischen Egerstraße, Königsberger Straße und Burgweg einen zehnjährigen Jungen angesprochen und dem Kind vorgeschlagen, gemeinsam "Süßigkeiten zu kaufen" in einem nahe gelegenen Einkaufsmarkt. Zeugen seien auf das Ereignis aufmerksam geworden, möglicherweise auch wegen des Kennzeichens am Fahrzeug des Tatverdächtigen, das aus einem Nachbarlandkreis stammt.

Zeuge greift beherzt ein

Als der Bub und der Mann schon in dessen Auto eingestiegen waren, sei ein Zeuge beherzt eingeschritten: Über ein offenes Fenster sei es dem Zeugen gelungen, die Rücksitztür zu öffnen, einzusteigen und den Tatverdächtigen vom Rücksitz aus mit den Armen in den "Schwitzkasten" zu nehmen und bis zum Eintreffen der Polizei dort zu fixieren. Nach dem Feststellen der Personalien ließ man den Tatverdächtigen ziehen; jedoch ist die Kriminalpolizei mit dem Fall betraut. "Es hat sich wohl grob so zugetragen", hieß es beim Mannheimer Polizeipräsidium weiter; die kursierenden Schilderungen deckten sich mit jenen gegenüber den Polizeibeamten. Ein sensibles Thema, welches jetzt "noch weiter verifiziert" werden müsse.

Ähnliche Ereignisse wurden in den Tagen um den 25. Juni in Eppelheim gemeldet. Mehrfach hatte damals ein Unbekannter Kinder im Grundschulalter in verdächtiger Weise angesprochen und ihnen angeboten, bei ihm im Auto mitzufahren. Die Kinder wurden laut Polizei auf dem Schulweg oder in der Nähe eines Spielplatzes "aus einem Auto heraus angesprochen".

Unklar blieb am Montag, ob es Zusammenhänge zwischen dem Steinsfurter Vorkommnis und den Taten in Eppelheim gibt. "Mehr können wir Ihnen nicht sagen", sagte eine Polizeisprecherin und bat aus ermittlungstaktischen Gründen um Verständnis.