Sinsheim-Steinsfurt. (app) Am Wochenende erlebt das Dorffest seine 34. Auflage. Für Ortsvorsteher Rüdiger Pyck ist dieses Ereignis ein Zeichen dafür, dass die Ortsgemeinschaft lebt und "trotz immer knapper werdender freiwilliger Helfer" ein zweitägiges Fest noch gefeiert werden kann. Pyck lädt deshalb nicht nur die Steinsfurter, sondern auch Gäste von auswärts "auf zwei schöne Tage in Steinsfurt ein".

Eröffnet wird das Dorffest am Samstag, 29. Juni, um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich. Eine anschließende "Biersegnung" am Stand der CDU ist eine der Neuheiten. Eine zweite, die wohl attraktivste und spektakulärste, wird am Sonntag in Betrieb genommen: der Gladiator-Run. Dabei handelt es sich um einen Hindernis-Parcours, auf dem "50 Meter pure Action, Spaß und Adrenalin für Jung und Alt" versprochen werden. Das Luftkissenmonster wird als "einmalig in Deutschland" angepriesen.

Für Musik und weitere Unterhaltung wird auch gesorgt sein: Am Samstag spielt ab 21 Uhr die "Abteilung Rock". Am Sonntag tritt ab 12 Uhr der Musikverein Hilsbach auf, ab 14 Uhr bietet der evangelische Kindergarten eine Zaubershow für Groß und Klein. Ebenfalls um 14 Uhr hat der Musikverein Ittlingen einen Auftritt, um 15 Uhr wird das Entenrennen auf der Elsenz ausgetragen.

In Sachen Speis und Trank gibt es viel Traditionelles, aber auch Neues, obwohl immer mehr Ortsvereine aufgrund Helfermangels nicht mehr an dieser Zweitagesveranstaltung teilnehmen können. In diesem Jahr fehlt erstmals der Gesangverein "Germania". Dafür laden private Anbieter sowie 13 Vereine und Firmen zum Feiern ein. Auch im Saal der Verwaltungsstelle ist einiges geboten, darunter eine Ausstellung der Malschüler des Ateliers Petra Nolting zum Thema Alte Synagoge Steinsfurt.

Wegen Straßensperrungen entstehen Engpässe und Umwege. Dafür sorgen die Sanierung und Sperrung der Elsenzbrücke beim Bahnhof. Umgeleitet wird der Verkehr ab Freitag, 13 Uhr, bis Montag, 13 Uhr. Von der Sperrung betroffen sind die Ansbachstraße bis zur Einmündung der Alten Friedhofstraße und die Pfohlhofstraße bis zur Keltergasse.