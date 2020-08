Sinsheim-Steinsfurt/Eppingen. (dhk) Seit gefühlten Ewigkeiten pfeifen es die Spatzen von den Dächern in Steinsfurt. Und jeder, der das "Helget’s" kennt, hat schon mal ein Datum gehört, an dem es "ganz bestimmt zumacht". Nun schließt das Restaurant am Rande des Wiesentals tatsächlich diesen Samstag. Betreiber Ronny Helget bestätigt das Aus zum 29. August. Corona-bedingt "ohne große Abschiedsfeier" wird sich eines der letzten Speiselokale im Stadtteil verabschieden und im Herzen der Fachwerkstadt Eppingen neu beginnen.

"Nachdem die Chemie zwischen uns und dem Vermieter seit Längerem nicht mehr stimmt", sagt Helget unumwunden, habe er sich nach einem anderen Standort umgesehen. Diesen fand Helget im früheren "Zornickel", einem Eppinger Kultlokal, dessen Wirt Gerhard "Didi" Abendschein im Frühjahr 2019 den Kochlöffel nach über 38 Jahren endgültig zur Seite gelegt hat. Helget kaufte die alteingesessene Wirtschaft, sanierte sie aufwendig.

Von Steinsfurt nimmt Helget, wie er sagt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge und wohl nicht ganz freiwillig Abschied. Über sieben Jahre hat er das Restaurant an dem quirligen Flecken in der Straße "In der Au" am Ende der Neulandstraße etabliert und Sinsheim mit guter Küche und so mancher Feier bereichert. Der Gastronom war beliebt in Steinsfurt und wurde 2019 in den Ortschaftsrat gewählt.

Helget zieht ein positives Fazit: "Es waren sieben gute Jahre." Sein Dank geht an die langjährigen Gäste und an sein Personal, das zum größten Teil auch in Eppingen weitermacht. Gutscheine aus der Steinsfurter Zeit bleiben auch in Eppingen gültig, "und wir freuen uns, wenn sie eingelöst werden". Am 25. September will Helget sein Eppinger Restaurant eröffnen.