Von Tim Kegel

Sinsheim. Das Kreisschulzentrum wird größer – und jünger und inklusiver: Kinder und Jugendliche mit Behinderungen werden künftig auf dem Campus unterrichtet; Klein- und Kindergartenkinder mit und ohne körperliche und geistige Beeinträchtigungen besuchen einen gemeinsamen Kindergarten. Für das 17-Millionen-Euro-Projekt ziehen Kreis- und Stadtverwaltung gemeinsam mit der Steinsbergschule und der Lebenshilfe am selben Strang. Die Beteiligten hoffen, dass die neue Einrichtung im Schuljahr 2024 in Betrieb genommen werden kann.

Hoch über dem Waidbachtal, direkt unterhalb vom Stadtfriedhof, erstreckt sich am Hang das weitläufige Gelände. Die Lage mit herrlichem Weitblick ist wegen ihrer Höhenunterschiede baulich nicht ganz einfach, dies auch wegen der Barrierefreiheit. Das Karlsruher Büro Rossman und Partner legte beim Architektenwettbewerb den überzeugendsten Entwurf vor: Eine Gymnastikhalle gleicht nun das starke Gefälle aus, wie Planer Michael Huber am Montag beim Baustellenrundgang schilderte. Zwei Gebäude sitzen dann bald, ähnlich einer H- und einer L-Form, auf der Halle. Sie entstehen in Holzbauweise nach hohem Passivhaus-plus-Standard. Ein großer Außenbereich entsteht außerdem auf 5000 Quadratmetern. Vom Vorzeigeprojekt war die Rede.

Vor großem Bahnhof mit Verwaltungs-, Kreis- und Schulvertretern, Stadt- und Kreisräten, Büros und Behörden wurden die Verträge unterzeichnet. Das Vorhaben zeige, "wie eng und gut die Zusammenarbeit" mit Sinsheim sei, sagte Landrat Stefan Dallinger. Es werde immer "Verständnis gezeigt, wenn der Kreis mit Sorgen kommt"; man scheue nicht "die große Herausforderung". Zwar habe man den alten Standort von Steinsbergschule und deren Kindergarten – "heimelig und behütet" – lieb gewonnen, seit geraumer Zeit stoße man auf dem Gelände in der Südstadt an dessen Grenzen, vieles sei bei der Instandhaltung "verschlimmbessert" worden, gab Dallinger zu.

Inhaltlich sei zwar "die Software", also das Kollegium und dessen Ansatz, einwandfrei. Bei der "Hardware" kam aber die Erkenntnis auf: "Da müssen wir ran." Seit den ersten Überlegungen zu dem Vorhaben sind fünf Jahre vergangen. Bis die "Win-win-win-Situation" für Landkreis, Stadt, beteiligte Einrichtung und Stadtgesellschaft, wie Dallinger es nannte, entstehen konnte, habe es "harter aber fairer" Verhandlungen bedurft.

Unterrichtet wird in der künftigen Einrichtung ein großer Teil der rund 70 Schüler der Steinsbergschule im Alter zwischen sechs und 18 Jahren, bestehende Außenklassen behält man bei, sagte Schulleiter Andreas Fuchs. Bei der Schaffung eines inklusiven Kindergartens gemeinsam mit der Lebenshilfe geht es um 20 Plätze für Kinder über drei Jahre sowie zehn Plätze unter drei Jahre, außerdem den Schulkindergarten für Kinder mit Behinderungen mit 24 Plätzen. Während die Krippenkinder unter sich bleiben, bildet der Rest inklusive Gruppen.

Die Lebenshilfe, die gerade ein Wohnheim am Ilvesbach baut, wird Mieter in der Kreis-Immobilie. "Als kleiner Träger" bekomme man beim jetzigen Bauvorhaben Kostensteigerungen von vier auf sechs Millionen Euro zu spüren, sagte Geschäftsführer Roland Bauer.

Die Stadt hatte zuvor den Kindergarten in ihre Bedarfsplanung aufgenommen: "Eine solche Einrichtung tut Not in unserer Gesellschaft", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht: "Wir brauchen die Plätze dringend." Er gehe davon aus, dass sich "die Situation verschärfen wird", auch der Zustrom aus der Ukraine deute in diese Richtung.

Mit dem Umzug der Einrichtungen in der Südstadt eröffneten sich auch stadtplanerische Perspektiven, sagte Albrecht. Der Altstandort erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern, die Stadt und Kreis im Lauf der kommenden zwei bis drei Jahre entwickeln wollen.

Einen Beigeschmack hat der Umzug der Steinsbergschule an den Stadtrand, räumte Schulleiter Fuchs ein: "Wir sind nicht mehr mittendrin." Die jungen Menschen mit Behinderung hätten im Stadtgeschehen viel für den Alltag gelernt – und sei’s nur beim Gang zum Bäcker um die Ecke gewesen, einer Art kleinem Ritual der Schule. Insofern "trauere" man dem alten Standort schon ein bisschen nach, müsse sich nun am neuen Ort "schnell wieder etwas Vergleichbares ausdenken".