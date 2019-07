Von Armin Guzy

Eppingen. Obwohl die Menge an verkauftem Strom um 26 Prozent gestiegen ist und auch neue Kunden gewonnen werden konnten, ist der Gewinn der Stadtwerke Eppingen im vergangenen Jahr leicht unter den Erwartungen geblieben. Nach dem außerordentlich guten Jahr 2017, in dem 410.000 Euro Überschuss erzielt werden konnten, waren für 2018 rund 200.000 Euro Gewinn erwartet worden. Am Ende stehen nun knapp 160.000 Euro in der Bilanz. Die Kommune, die über die städtischen Energie- und Verkehrsbetriebe (EVE) mit 51 Prozent an den Stadtwerken beteiligt ist, erhält damit knapp 80.000 Euro, die den erwarteten Verlust der EVE entsprechend reduzieren.

Vor allem die Umsatzerlöse beim Stromverkauf seien 2018 zwar deutlich von 1,4 Millionen im Vorjahr auf 1,8 Millionen Euro gestiegen, erläuterte Stadtkämmerer Tobias Weidemann im Gemeinderat, aber eben auch der Einkaufspreis an der Strombörse, an der die Stadtwerke den Strom selbst ordern. Zugleich stiegen die Aufwendungen für Material von 2,9 auf 3,4 Millionen Euro und die sonstigen Aufwendungen von 415.000 auf knapp 490.000 Euro, was das Jahresergebnis ebenfalls schmälert. Hingegen sind die Einnahmen aus der Verpachtung des Strom- und des Gasnetzes stabil, und der Schuldenstand konnte um mehr als 400.000 Euro auf nun insgesamt 6,3 Millionen verringert werden. Und: "Alle fünf Sparten haben einen positiven Deckungsbeitrag", sagte Weidemann. Er rechnet mit einem weiter steigenden Absatz an Strom und einem stabilen Gasmarkt. Für 2019 erwarte er einen höheren Gewinn, sagte Weidemann.

Die Stadtwerke sind auf dem regionalen, durchaus heiß umkämpften Markt inzwischen der zweitgrößte Stromanbieter. Beim Gasverkauf ist die GmbH und Co. KG sogar Platzhirsch, allerdings sinken die Menge an verkauftem Gas und der Erlös stetig - im letzten Jahr um zwei Prozent. Nicht zuletzt dieser Umstand bereitet manchen Gemeinderäten Sorgen, zumal die Stadtwerke in diesem Jahr mehr als eine Million Euro investieren wollen.

Angesichts des harten Konkurrenzkampfes auf dem Markt sei die SPD-Fraktion mit dem Ergebnis "einverstanden", äußerte sich Reinhard Ihle, merkte aber auch an, dass er aus dem Geschäftsbericht eine Tendenz herauslese, die ihn nachdenklich stimme. Bei der Zahl der Haushaltskunden sei langfristig ein Rückgang zu erwarten, und auch die Personalsituation sei eng. "Schaffen wir das? fragte Ihle.

Bürgermeister Peter Thalmann verwies darauf, dass das Gasnetz aktuell ausgebaut und verstärkt Werbung betrieben werde. Es sei aber schwierig, hier neue Kunden zu gewinnen. Den Gasabsatz bezeichnete er als "nicht so optimal", was aber auch den milden Temperaturen im Winter zuzuschreiben sei. Außerdem seien die Häuser immer besser gedämmt, die Heizkessel würden immer effizienter, das Umweltbewusstsein der Bürger steige und die Preispolitik der Stadtwerke sei "sehr konstant".

Auch Brigitte Hilker (Grüne) ließ Zukunftssorgen erkennen. Ihre Partei sehe den Einstieg in die Stadtwerke weiterhin positiv. Aber: "Wir müssen uns überlegen, wie man den Schwierigkeiten, die sich nun zeigen, begegnen können."

Am Ende bevollmächtigte das Gremium Oberbürgermeister Klaus Holaschke einstimmig, dem Jahresabschluss bei der Gesellschafterversammlung zuzustimmen.