Damit Eppingen "schön aussieht" haben sich auch Sahin Medihemre und Riza Yavuzer am großen Frühjahrsputz beteiligt. Den beiden Zwölfjährigen entging dabei kein noch so kleines Schnipselchen Papier.

Von Angela Portner

Eppingen. "Tabula rasa" machten Bürger und Vereine beim diesjährigen Frühjahrsputz in der Gesamtstadt. 376 junge und ältere Bürger scannten dabei mit Adleraugen Straßen, Plätze und Grünanlagen. In die blauen Müllsäcke wanderten jede Menge Papier, Joghurtbecher, Flaschen, Dosen und anderer Verpackungsmüll aus auf den ersten Blick nicht immer sichtbaren Schmutzecken. Hinter Bäumen und Sträuchern entdeckten die fleißigen Müllsammler selbst Autoreifen, Nummernschilder, größere Styroporplatten, riesige Plastikfolien und eine erschreckende Umweltsünde.

Autsch, das hätte ins Auge gehen können. Raußmüller Frank Dähling zog im Rahmen der Putzaktion doch tatsächlich einen Kanister voller Altöl aus der Elsenz. Ein Leck hätte schlimme Folgen für Fische und Pflanzen des Baches nach sich gezogen und das hier ohnehin nicht ideale biologische Gleichgewicht der Wasserwelt längerfristig erheblich gestört. "Wir werden Anzeige erstatten", sagte Oberbürgermeister Klaus Holaschke entsetzt über so viel Dreistigkeit.

Umso herzlicher fiel sein Dank für die vielen Helfer aus, die gezeigt haben, dass sie Verantwortung für die Umwelt übernehmen und sich dabei auch nicht scheuen, an ihrem arbeitsfreien Samstag zeitig aufzustehen, flugs in Arbeitsklamotten zu schlüpfen und sich mit dem Einsatzplan unterm Arm ans Aufräumen im Stadtgebiet zu machen.

Jedes Jahr mit von der Partie ist dabei die Jugendfeuerwehr. Ausbilder Timo Brüstle ist bereits das 14. Mal mit Müllsack und Greifer unterwegs und freute sich, dafür auch in diesem Jahr 15 Jugendliche zu mobilisieren. Für die ist es "Ehrensache" mit ihrem Einsatz soziale Verantwortung zu übernehmen, auch wenn man sich dafür mal die Finger schmutzig machen muss. Was soll’s, schließlich ist so ein Floriansjünger ja nicht aus Zucker, und das meiste Zeug kann man eh mit der Greifzange schnappen und im Müllsack versenken.

Dort lagert dann auch schon so einiges an Zellstofftaschentüchern, Bonbontütchen, Kartons und vor allem viele der für die Umwelt so schwer verdaulichen Einmalkaffeebecher. Auffällig in diesem Jahr auch, dass so mancher Hundebesitzer beim Gassigehen zwar brav die Hinterlassenschaften seines Lieblings in die Tüte räumt, diese dann aber, statt im Hausmüll, hinter irgendeinem Strauch entsorgt.

"Es ist besser geworden", sagt Brüstle zum Müllaufkommen, und auch von Bürgern und Besuchern hört man immer wieder, dass die Fachwerkstadt insgesamt einen sauberen und ordentlichen Eindruck macht.

Das kommt nicht von ungefähr, macht OB Holaschke deutlich. Mehrmals in der Woche seien Bauhofmitarbeiter im Stadtgebiet unterwegs, leerten Abfalleimer und säuberten Straßen und Plätze. Zusätzlich finden zwei Mal im Jahr große Putzaktionen mit Bürgern und Vereinen statt.

Wie nachhaltig das in den Köpfen wirkt, erzählen Diego und Niklas vom Turnverein beim abschließenden Würstchenessen in der Hardwaldhalle. Für die beiden ist der Frühjahrsputz keine einmalige Aktion, sondern eine Selbstverständlichkeit. Wo immer sie unterwegs sind, sammeln sie herumliegenden Müll auf und entsorgen ihn im nächsten Papierkorb. Das gilt natürlich auch für Waldspaziergänge mit der Familie, denn Müll in der Natur, so der Zwölfjährige: "Das ist doch einfach eine Sauerei!"