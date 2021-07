Ob die Suchtberatung im städtischen Gebäude beim Amt für Infrastruktur einziehen kann, ist noch nicht sicher. Foto: C. Barth

Sinsheim. (cba) Nun benötigt die Beratungsstelle selbst einen guten Rat. Denn aus dem Gebäude in der Werderstraße 1 müssen die Mitarbeiter der Stadtmission Heidelberg, die seit Jahren dort Menschen mit Suchtproblemen sowie deren Angehörigen helfen, ausziehen. Im ehemaligen AOK-Gebäude stehen ab Herbst Sanierungsarbeiten an, unter anderem ist die Heizung defekt. Dies setzt die Beratungsstelle unter Zeitdruck: Eine neue Bleibe muss dringend gefunden werden.

Die Suchtberatungsstelle ist die einzige in Sinsheim. Die Nachfrage nach fachlicher Unterstützung bei Abhängigkeiten sei jedoch groß und habe seit der Pandemie noch zugenommen. Besonders deutlich sei der Anstieg bei Anfragen von Angehörigen. Nun bekommt die Stadtmission Heidelberg, Trägerin der "Blauen Kreuz"-Beratungsstellen, Verstärkung: Die Suchtberatung in Sinsheim soll erweitert werden und den finanziellen Rückenwind bekommen, den sie so dringend benötigt.

"Die Arbeit der Stadtmission Heidelberg war in Sinsheim chronisch unterfinanziert", sagt Grünen-Kreisrätin Anja Wirtherle. Unterdessen erklärt Dr. Martina Kirsch, Psychologische Psychotherapeutin und Leiterin der Heidelberger "Blaues Kreuz"-Beratungsstellen, wie bislang verfahren wurde: "Die Stadtmission Heidelberg hat immer schon viel mehr in die Arbeit im Rhein-Neckar-Kreis investiert als gefördert wurde." Und gefördert wurden bislang nur 1,75 Stellen. "Dafür haben wir ziemlich viel gemacht", sagt Kirsch.

Im Rahmen seiner Haushaltsberatung hat der Kreis nun mehr Mittel eingestellt, um ein Konzept für künftige und vor allem gleichmäßige Suchtberatung im Kreis zu ermitteln. Das Angebot in Sinsheim wird in diesem Zuge erweitert. "Wir haben ein bisschen umstrukturiert", verdeutlicht die Psychotherapeutin die Vorgehensweise. "Wir werden an anderer Stelle etwas weniger machen. Unser Plan ist, mehr in Sinsheim zu sein und dort auch unser therapeutisches Angebot etwas hochzufahren."

Die bewilligten Gelder sind jedoch bislang nur für dieses Jahr vorgesehen. "Was danach kommt, ist noch nicht sicher", verdeutlicht die Psychotherapeutin. Sie hofft, dass die Stelle in Sinsheim zur dauerhaften Einrichtung wird. Eine Entscheidung wird wohl erst mit dem Ergebnis der kreisweiten Suchthilfeplanung zu erwarten sein. Diese ist noch nicht abgeschlossen.

Die Bemühungen um eine bessere Förderung der Suchtberatung dauern schon lange an. "Ende 2018 hatten wir als Grünen-Kreistagsfraktion ein Gespräch mit der Suchtberatung des Baden-Württembergischen Landesverbands für Prävention und Rehabilitation, bei dem deutlich wurde, wie stark unterfinanziert und wie ungleich verteilt die Suchtberatung im Kreis ist", blickt Wirtherle zurück. Die Unterfinanzierung trete im südöstlichen Kreisgebiet, also in Sinsheim und Eberbach, besonders deutlich zutage.

Offene Sprechstunden wie vor der Pandemie finden in Sinsheim bislang nicht statt. Bisher war hier an zwei Tagen der Woche eine Einzelberatung vor Ort nach Terminvergabe möglich. Dies wird nun auf drei Tage ausgedehnt. Damit sollen auch Wartezeiten verkürzt sowie die Mitarbeiter, die laut Wirtherle unter großem Zeitdruck stehen, entlastet werden. Oberbürgermeister Jörg Albrecht meint dazu: "Ich bin froh, dass es solche Angebote vor Ort gibt."

Bleibt also noch das Raumproblem, das laut Kirsch "drückender als alles andere" ist. Ein Büroraum, etwa 20 Quadratmeter groß, müsste reichen, meint die Psychotherapeutin. Unterdessen macht Wirtherle Hoffnung für eine neue Bleibe des "Blauen Kreuzes" und sagt: "Die Stadtmission kann laut OB Albrecht bald in die neuen Räume neben dem Amtsgericht umziehen, diese stünden kurz vor der Fertigstellung." Albrecht aber gibt zu bedenken: "Das ist noch nicht abschließend geklärt." Er betont jedoch: "Die Stadt sucht nach einer Lösung."

Psychotherapeutin Kirsch hat unterdessen noch weitere Pläne: Falls die finanzielle Förderung auch über das Jahr 2021 hinaus reicht, die Gelder für die Suchthilfe also dauerhaft aufgestockt werden, würde sie in Sinsheim gerne eine Nachsorgegruppe etablieren. Bislang gibt es im Verbreitungsgebiet des "Blauen Kreuzes" nur eine solche, diese trifft sich in Heidelberg. Dies sei aber zu weit für die Betroffenen aus dem Raum Sinsheim und dem südlichen Kreisgebiet.