Von Marion Gottlob

Sinsheim. Ein Anruf von der Frankfurter Buchmesse stand am Anfang dieses Kriminalromans: Claudia Senghaas vom Gmeiner-Verlag hatte auf der Messe spontan ihr Handy gezückt und die Nummer von Harald Schneider gewählt. Sie fragte ihn, ob er einen Krimi zum 1250. Jubiläum von Sinsheim schreiben könnte. Er sagte sofort zu und schickte ihr schon am nächsten Tag einen Entwurf für die Handlung. Der neue Krimi "Festakt" ist der – sage und schreibe – 18. Fall für Kommissar Reiner Palzki aus der Kurpfalz.

Man merkt dem Roman diese Anmutung von Überraschung, Freude und Spontanität an. Es ist, als wäre der Autor mit leichter Hand ans Schreiben gegangen. Normalerweise arbeitet Harald Schneider als Betriebswirt in einem Medienkonzern. Schon während des Studiums fand der Vater von vier Kindern zum Schreiben. Im Jahr 2017 erreichte er bei der Wahl zum Lieblingsautor der Pfälzer den dritten Platz nach Sebastian Fitzek und Rafik Schami.

Kommissar Reiner Palzki ist seinen Fans gut bekannt. Der siegreiche Pseudo-Pantoffel-Held meistert erneut seine Ermittlungen mit Bravour, aber wie. Doch wie kommt Palzki nach Sinsheim, wo er von Amts wegen nichts zu suchen hat? Sein Chef Klaus P. Diefenbach hat ein erstes Buch über die Arbeit eines Kriminalisten geschrieben. Seine erste Lesung findet in Sinsheim statt, und Palzki muss ihn begleiten.

Ganz klar, dass KPD, so der Spottname für Diefenbach, keine Gelegenheit auslässt, um seinen Mitarbeiter zu schikanieren. So ist es für Palzki immerhin ein Trost, dass nur eine Handvoll Gäste die Lesung seines Chefs besuchen. Just bei diesem Mini-Event passiert ein Mord. Kriminalhauptkommissar Diefenbach wittert die Chance, den Mord in eine Werbeaktion für sein Buch umzumünzen. Kurzerhand setzt er sich über die Grenzen der normalen Zuständigkeiten hinweg, um Palzki auf die Spur des gewieften Mörders zu hetzen. Denn, das sei hier verraten, es bleibt nicht bei einem Todesfall.

Wer diesen Palzki-Krimi liest, der wird von einem Kicheranfall zum nächsten finden, auch wenn manche Witze vielleicht Kalauer sein mögen. Doch zum einen weiß Palzki recht gut, wie er sich gegen seinen Chef zur Wehr setzen kann. Zum anderen nutzt er die Gelegenheit, seine Familie für ein paar Ferientage nach Sinsheim zu holen. Es ist einfach köstlich, wie seine vier Kinder die Luxus-Suite eines Hotels den ureigenen Bedürfnissen anpassen.

Es gibt noch weitere Besonderheiten: Armin Gmeiner, Verlagsleiter des Krimiverlags, wie auch seine Mitarbeiterin Claudia Senghaas werden zu Mitbürgern im großen Palzki- Universum. Sogar Jörg Albrecht, Oberbürgermeister von Sinsheim, und Alexander Speer, Ortsvorsteher von Dühren, waren damit einverstanden, für Palzki-Figuren Pate zu stehen. Wie nebenbei sind wichtige, historische Fakten zum Stadt-Jubiläum eingefügt, wunderbar.

Inmitten von Familienstress und KPD-Mief mit dem Chef schafft es Palzki, den Mörder zu überführen. Im Nachhinein kann man sagen: "Klar, kein anderer oder keine andere konnte es gewesen sein." Aber ehrlich, beim Lesen hätte man es doch nicht gewusst. Ein unterhaltsames Lesevergnügen für sommerliche Mußestunden.

Info: Harald Schneider: "Festakt". Gmeiner-Verlag, Meßkirch 2020, 279 Seiten, 12 Euro.