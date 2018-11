Reichartshausen. (esc) Doch, doch - sie hat es geschafft. Nach dem Tusch des Musikvereins ist es ihr Name, der groß auf der Leinwand aufleuchtet. Olivia Tzschach beugt kurz die Knie. Die Leichtathletin des TV Eppingen lächelt und ist glücklich - sie kann es nicht fassen. "Damit hab’ ich nicht gerechnet. Ich bin überwältigt", sagt die 18-Jährige.

Erst Zweite, dann Vierte, jetzt Erste: Im Stile ihrer Sportart Dreisprung hat es Olivia Tzschach zur Sportlerin des Jahres 2018 geschafft. Bei der RNZ-Sportlerwahl macht sie mit 20,06 Prozent der abgegebenen Stimmen das Rennen - sowohl das Online-Voting als auch die Abstimmung per Stimmzettel hat sie dominiert.

Salome Hermann. Foto: Lörz

Salome Hermann, die Sitzvolleyballerin von Anpfiff Hoffenheim, freut sich über 18,94 Prozent und Platz zwei, Shooting-Star Julia Schertlen von den Schützen des KKS Stebbach über 17,57 Prozent und Platz drei.

Egal in welcher Disziplin: Man muss Olivia Tzschach auf dem Zettel haben. Die Leserinnen und Leser der RNZ hatten sie auf dem Zettel - in allen Variationen. "Tschach". "Zschach": Der Name wird gerne falsch geschrieben. Die Leichtathletin kennt das Phänomen. Ihr Tipp für die Rechtschreibung: "Ich sage immer: T, z und dann wie Schachspielen."

In der Leichtathletikszene ist sie längst ein Begriff. Baden-Württembergische Meisterin. Süddeutsche Meisterin. Auch in diesem Jahr hat die Dreispringerin Titel und Trophäen gesammelt - umso bemerkenswerter, da sie "nebenbei" noch das Abitur absolvierte. Wie sie alles unter einen Hut bekam? "Das Zeitmanagement spielt eine entscheidende Rolle", antwortet sie den Moderatoren Sönke Brenner und Katrin Herzog.

Das perfekte Zeitmanagement gelingt Tzschach auch am Donnerstag. In Heidelberg, ihrem Studienort, steigt sie kurz nach 17 Uhr in den Zug, der sie nach Sinsheim bringt. Dort holen sie die Eltern ab und fahren mit ihr nach Reichartshausen.

Die anderen Sportlerinnen gönnen Olivia Tzschach den Erfolg. "Wie sie es schafft, alles miteinander zu verbinden, ist beeindruckend", sagt Salome Hermann. Die Sitzvolleyballerin ist wie Olivia Tzschach glücklich. Vergangenes Jahr Dritter mit der Mannschaft, nun Zweiter im Einzel: "Das tut mir gut", erklärt die 33-Jährige, die mit der Sportlerwahl beim Badischen Behindertensportverband ein weiteres Eisen im Feuer hat.

Auch Julia Schertlen ist zufrieden. Bei ihrer ersten Sportlerwahl-Teilnahme gleich auf Platz drei zu kommen, ist ein schöner Erfolg. "Vielleicht schaffen mein Bruder Lukas und ich mal eine Doppelnominierung. Das wäre die Krönung", sagt die Sportschützin aus Gemmingen.

Ein gern gesehener Gast ist Rollkunstläuferin Eleonora Tissen, die mit sehr guten 16,67 Prozent Vierte wird und sich mit dem RRV Eppingen auf das Musical "Elisabeth" vorbereitet. Tischtennisspielerin Melissa Friedrich (TTG Neckarbischofsheim) und Gewichtheberin Amelie Burkert (TSV Heinsheim) schaffen es bei ihrer Sportlerwahl-Premiere auf 16,27 bzw. 10,49 Prozent. Olivia Tzschach findet: "Es hätten alle verdient, Sportlerin des Jahres zu sein." Worte einer wahren First Lady.