Von Ines Schmiedl

Gemmingen. Wenn die Sonne die geringste Mittagshöhe über dem Horizont erreicht, wird in manchen Regionen die Wintersonnwende gefeiert. Seit 1999 wird dieser Brauch in Gemmingen lebendig gehalten, und trotz Regenwetters gab es wieder einen riesigen Holzstoß, der am Samstagabend auf einer Wiese hinter dem Freibad in Flammen aufging. Initiator und Ausrichter ist der Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und Kommunikation (Kukuk).

Gut sechs Meter hoch war der Holzstoß, der entzündet wurde. Etwa drei Stunden haben die Mitglieder und Freunde des Kukuk am Samstag mit dem Aufschichten verbracht. Den Mittelpunkt bildet übrigens der Maibaum, der im Frühjahr vor dem Rathaus in der Ortsmitte stand. "Wir haben den Holzstoß dieses Mal sehr stabil gebaut", erklärte Hanns-Henning Christofel.

Denn gegen den starken Wind wollte die Truppe gut gerüstet sein. Einen Nachmittag lang waren die Mitglieder im Wald und haben dürre Stämme gefällt. Auf den der Wiese gegenüberliegenden Hängen waren drei Höhenfeuer, die gut eine halbe Stunde vor dem Wintersonnwendfeuer entzündet wurden. Diese Stapel wurden schon am Tag zuvor aufgeschichtet.

Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort, denn der Funkenflug bei dem Wind bedurfte wachsamer, geschulter Augen. "Ich schätze, das Feuer hat innen 800 bis 900 Grad - in etwa wie bei einem Dachstuhlbrand", sagte einer der Feuerwehrleute zu seinem Kollegen. Vor allem wegen der vielen jungen Besucher waren die Wehrleute besonders wachsam und hatten sich entlang der Gästeschar aufgeteilt, damit niemand dem Feuer zu nahe kam.

"Leider haben wir dieses Mal weniger Besucher als sonst", konstatierte Christofel. Doch trotz des schlechten Wetters haben sich viele aus der warmen Stube heraus getraut und sind an den Ortsrand Gemmingens gekommen. "Wir wollten einen Treffpunkt schaffen, draußen und ohne Kommerz", erklärte das engagierte Kukuk-Mitglied. Dieses Ansinnen ist dem Verein gut 20 Jahre gelungen, denn es werden zwar heiße Getränke und heiße Würste verkauft, aber nur von Vereinen zugunsten der eigenen Arbeit.

Am Feuer war es zwar warm, doch wem es allmählich zu nass wurde, der konnte in die schwarze Jurte des Kukuk flüchten und auf Strohballen Platz nehmen. Auch hier prasselte ein kleines Lagerfeuer, und viele Gäste nutzten die Möglichkeit gemütlich beieinander zu sitzen und ins Gespräch zu kommen.