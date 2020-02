In weitgehender Dunkelheit, die von wenigen farbigen Lichtern spärlich erhellt wird, stimmen die Sängerinnen und Sänger des Jungen Kammerchors ihre A-cappella-Stücke an. Die Aufnahme entstand beim Auftritt in Mosbach. Foto: Pia Geimer

Von Pia Geimer

Sinsheim. Eine ungewöhnliche Aufführung wird am Samstag in der Dr.-Sieber-Halle zu hören sein: Unter dem Titel "Songs of Darkness" stellt der Junge Kammerchor Rhein-Neckar sein neues Programm vor, in dem A-cappella-Chormusik in Kombination mit Live-Elektronik erklingen wird. An der Konzeption und Realisierung des Projektes hatte der junge Komponist Dominik Dieterle einen maßgeblichen Anteil. Im Vorfeld der Aufführung stand er mit Chorleiter Mathias Rickert der RNZ für ein Interview zur Verfügung.

Chormusik plus Live-Elektronik – das klingt ungewöhnlich. Wie kam es zu diesem Projekt?

Rickert: Wir wollten bei diesem Programm einmal unsere bei Chorkonzerten üblichen Abläufe aufbrechen, die ja meist aus einer Abfolge von kürzeren Stücken bestehen. Im A-cappella-Repertoire gibt es kaum längere, zusammenhängende Werke, daher haben wir Kompositionsaufträge an drei junge Komponisten aus der Region vergeben, die für uns Neues schreiben und genau diese Verbindungen zwischen den einzelnen Liedern herstellen sollten.

Was heißt das konkret?

Rickert: Dominik Dieterle hat in "Songs of Darkness" wie ich finde sehr einfühlsam die Stücke miteinander verwoben, passende Übergänge neu komponiert und manchmal auch bekannte Chorwerke mit elektronischen Mitteln in ganz neue Farben getaucht. Dabei ist ein durchgehendes Gesamtwerk von großer atmosphärischer Dichte entstanden – ohne Lücken, ohne Applaus, ohne Tonangaben zwischendrin – sehr intensiv.

Die Verantwortlichen des Projekts: Chorleiter Mathias Rickert (links) und Komponist Dominik Dieterle. Foto: Pia Geimer

Was bedeutet der Titel?

Dieterle: Ausgangspunkt waren drei Lieder von John Dowland für Laute und Gesang, die ich für Chor und Live-Elektronik bearbeitet habe. Bei Dowland habe ich genau die richtige Ausstrahlung gefunden für ein Programm, in dem es um Dunkelheit und Nacht geht. Durch die Verbindung treten die Chorstücke miteinander in Kommunikation: Der A-cappella-Chorklang und die Elektronik bilden dabei zunächst getrennte Ebenen, deren Grenzen im Verlauf des Konzertes verschwimmen können. Manchmal muss man ganz genau hinhören, um zu erkennen, woher die Klänge kommen.

Sind Sie beim Konzert auf der Bühne?

Dieterle: Ja, ich sitze im Konzert am Computer und kann daher meinen Part genau auf das Dirigat von Mathias zuspielen. Das ist ein großer Vorteil, er bleibt damit als Chorleiter ganz frei in seiner musikalischen Gestaltung.

Haben Sie vorher schon einmal mit Chor und Live-Elektronik gearbeitet?

Dieterle: Bisher nur instrumental mit klassischen Instrumenten und Elektronik, mit Chor ist es auch für mich das erste Mal.

Ihre Partituren sehen heftig bearbeitet aus. Wie probt man so ein Programm?

Rickert: Ich habe zunächst erst mit dem Chor allein geprobt. Drei Wochen vor der Uraufführung haben wir das Ganze dann mit der Elektronik zusammengesetzt.

Info: "Songs of Darkness" ist am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr in der Dr.-Sieber-Halle zu hören. Karten gibt es bei der RNZ, bei der Tourist-Info und per E-Mail an tickets@jungerkammerchor.eu