Von Christian Beck

Sinsheim/Wiesloch. Sie sind leuchtend orange. Doch wer sie nicht braucht, registriert sie kaum. Die Rede ist von Notrufsäulen. Nach einem Lkw-Unfall am Dienstagnachmittag auf der A6 zwischen Wiesloch und Sinsheim waren mehrere von ihnen ausgefallen. Vor diesem Hintergrund fragte die RNZ nach, was passiert war, wann die Notrufsäulen wieder funktionsfähig sind und inwieweit sie überhaupt noch genutzt werden.

Was war passiert? Aufgrund des Umbaus der A 6 liegt das Lichtwellenleiterkabel, das den Betrieb der Notrufsäulen ermöglicht, an der Oberfläche. Laut Michael Endres, Pressesprecher der Autobahnbetreibergesellschaft ViA6-West, liegt das Kabel auf Hölzern etwa 50 Zentimeter über der Erde, damit es bei Mäharbeiten nicht beschädigt wird. Dieses Kabel hat der Lkw mitgerissen, als er die Leitplanken durchbrach und die Böschung hinabstürzte. Dabei wurde es beschädigt. Drei Notrufsäulen zwischen Wiesloch und Sinsheim waren deshalb ausgefallen.

Zuständigkeiten für die Notrufsäulen sind für die Außenstehenden schwer durchschaubar: Die Säulen gehören dem Bund. Wartung und Reparatur werden von den Fernmelde-Meistereien erledigt. 16 Stück gibt es in Deutschland, jene in Baden-Württemberg hat ihren Sitz in Ludwigsburg. Die Notrufe aller Säulen, die auf Autobahnen stehen, werden bei der GDV Dienstleistungs-GmbH in Hamburg entgegengenommen. Sie hat im Rahmen einer Ausschreibung den Auftrag vom Bund erhalten.

Wie viele und wo? Notrufsäulen an Autobahnen sind zahlreich: Alle zwei Kilometer findet sich eine am Straßenrand. 670 Säulen, die in Baden-Württemberg an Bundes- oder Landstraßen stehen, werden von der Björn-Steiger-Stiftung betreut. Dazu gehören beispielsweise jene zwischen Östringen und Kronau, zwischen Steinsfurt und Kirchardt sowie zwischen Richen und Gemmingen. Außerdem richtet die Stiftung momentan 100 Notrufsäulen an Badeseen in Baden-Württemberg ein. Aufgestellt sind bislang wenige, geplant sind einige am Bodensee und im Rems-Murr-Kreis. Einige Standorte können noch vergeben werden. Städte und Gemeinden können sich für die Aufstellung von Notrufsäulen an ihren Badeseen vor Ort bewerben.

Zwei Arten von Modellen gibt es: Bei älteren Säulen muss man einen Deckel hochklappen. Dadurch wird automatisch ein Anruf ausgelöst. Bei den neueren Versionen ist zwischen zwei Knöpfen zu wählen - einem roten mit weißem Kreuz, der im Falle eines Unfalls zu bedienen ist und einem gelben, auf dem ein Werkzeug abgebildet ist. Dieser ist für die Pannenhilfe.

In Hamburg gibt es rund 180 Kräfte, die die Notrufe rund um die Uhr entgegennehmen. Je nach Verkehrslage, Wetter oder Ferienzeit ist die Stelle personell unterschiedlich besetzt. Da einige Lkw-Fahrer schlecht Deutsch sprechen, sind ständig Mitarbeiter im Dienst, die auch Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch und Türkisch sprechen. Einige beherrschen aber auch Dänisch oder Farsi, berichtet Birgit Luge-Ehrhardt, Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation bei der GDV Dienstleistungs-GmbH. Wird ein medizinischer Notruf abgesetzt, wird eine Konferenzschaltung mit der zuständigen Rettungsleitstelle hergestellt. Liegt ein technischer Defekt vor, wird von Hamburg aus ein Mechaniker oder ein Abschleppdienst beauftragt.

Wie stark werden die Notrufsäulen genutzt? "Seit es Handys gibt, deutlich weniger", räumt Luge-Ehrhardt ein. Doch nach wie vor gingen über 50.000 Notrufe pro Jahr in Hamburg ein. Denn es gäbe auch Verkehrsteilnehmer, die ihr Handy vergessen. Und an manchen Streckenabschnitten schlägt auch das sogenannte Funkloch zu. "Ein Notruf, der ins Leere läuft, wäre einer zu viel", findet Luge-Ehrhardt. Trotzdem wird immer wieder über den Abbau von Notrufsäulen debattiert. In einigen Teilen Deutschlands wurden auf Landstraßen viele demontiert. Als Grund wurden alte Technik und nicht mehr verfügbare Ersatzteile genannt.

Die drei Notrufsäulen sind inzwischen repariert: Techniker mussten das beschädigte Kabel spleißen, also die einzelnen Adern wieder verbinden. Dies geschah am Donnerstagvormittag. Das Kabel führt Strom in Niederspannung, der für den Menschen ungefährlich ist.