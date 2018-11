Sinsheim/Wiesloch. (jubu) Mehr Spuren für den Autobahnverkehr in Richtung Mannheim: Dieses Projekt wird in der Nacht zu Donnerstag Realität.

Ein 5,9 Kilometer langes Teilstück zwischen Tairnbach und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für den Verkehr freigegeben: Autos und Lkw fahren dann erstmals nicht auf beiden alten, sondern den drei neuen Fahrstreifen. Wie ViA6-West-Sprecher Michael Endres auf RNZ-Nachfrage mitteilt, soll der Verkehr auf einem Teilstück in Fahrtrichtung Sinsheim in rund vier Wochen ebenfalls auf drei Spuren fließen.