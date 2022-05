Sinsheim/Waibstadt-Daisbach. (bju) Er bläst die Trompete, spielt die Orgel und das Klavier, auch schon mal vierhändig mit einem Partner, und lässt seine Stimme im Basston erklingen. Thomas Glasbrenner ist in der Tat ein musikalischer Tausendsassa. Und wie viele Menschen sein Talent zu schätzen wissen und sich an seinen Darbietungen erfreuen, konnte man jetzt beim Blick auf die große Besucherzahl in der evangelischen Stadtkirche erahnen. Sie alle waren zum Konzert anlässlich des 40. Kirchenmusikerjubiläums des Daisbachers gekommen, der am Ende von den stehenden und nicht enden wollenden Beifallskundgebungen sichtlich bewegt war.

Es war aber auch ein Dank für seine über 2000 Sonntage, wie Bezirkskantorin Salome Hölzle ausgerechnet hatte, an denen Glasbrenner die Kirchenbesucher in den vergangenen Jahrzehnten im Kirchenbezirk Sinsheim mit seinem Orgelspiel Gott musikalisch erfahrbar gemacht habe. Dekanin Christiane Glöckner-Lang überbrachte Urkunde und Glückwünsche der Landeskirche für dieses Organistenjubiläum: "Du stehst immer für die Kirchenmusik zur Verfügung und bist somit ein echtes Juwel für die Landeskirche und den Kirchenbezirk." Präsente und Dankesworte gab es auch von Margarete Hertel vom Vokalensemble Sinsheim an den "musikalischen Oberförster" – Thomas Glasbrenner ist im Hauptberuf Forstmann – und Winfried Glasbrenner als Vertreter des evangelischen Posaunenchors aus Daisbach, bei dessen Gründung sein jüngerer Bruder 1981 dabei gewesen war und dessen Leiter er seit zehn Jahren ist. Das Buch "Der Sound Gottes" war laut Pfarrer Jonas Rühle aus Daisbach "ein passendes Geschenk für Thomas". Auch der Jubilar wage sich auf neue Wege in der Kirchenmusik.

Auf jeden Fall konnte man auf dem Festkonzert die große musikalische Bandbreite von Glasbrenner hören. Mit einer fanfarenartigen "Eröffnung" von Traugott Fünfgeld stießen der Bläserkreis Sinsheim unter der Leitung von Markus Leonhardt und der Posaunenchor Daisbach in ihre Blechblasinstrumente. Glasbrenner begleitete sie an der Orgel und war kurz darauf schon wieder unter seinen Bläsern zu finden, um "I will open my heart" vom Skandinavier Tore W. Aas mit seiner Trompete zu musizieren. Kraftvoll und harmonisch ging es über zur "Fantasy of Trombone" von James Curnow.

Am Klavier: Natürlich der Jubilar, der hier seine Zurückhaltung zeigte und Kathrin Fuhrmann dadurch ein wunderbar klingendes Posaunen-Solo ermöglichte. Auch das macht einen guten Musiker aus. Virtuos wurde es dann mit Stefan Schechter, der mit "Zwei slawischen Tänzen" von Antonín Dvorák gemeinsam mit Glasbrenner am Klavier begeisterte. Vierhändig wirbelten die Finger der beiden Pianisten über die Tastatur, auf dem ein erster Beifallssturm folgte. Folgerichtig präsentierte sich anschließend das Vokalensemble Sinsheim unter der Leitung von Werner Freiberger auf der Kirchenbühne, der als Vertretung von Erwin Schaffer souverän dirigierte. "Morgenengel", "Engelgesang", ein eindringliches "Pie Jesus" mit der klaren und wohlklingenden Sopranstimme von Annika Glasbrenner und ein fulminantes "Shine, Jesus, shine" überzeugten die Besucher von der Qualität der Sängerinnen und Sänger, unter denen natürlich Glasbrenner zu finden war.

Doch der Beifall war noch nicht verhallt, da war er schon wieder auf der Orgelempore und ließ den Ersten Satz des "Concerto a-Moll" von Bach erklingen. Mit diesem Stück hatte Glasbrenner im Juli 1983 an gleicher Stelle seine Orgelprüfung abgelegt, wie Moderator Rühle in bedeutungsschwangerem Ton erzählte. Großartig erklang dieses Meisterwerk, dem ein "Good-Friday-Blues" von Matthias Nagel folgte und ein furioses und humorvolles "Saints on a spree" von Nigel Ogden, bei dem die Besucher die Fingerakrobatik und die Spielfreude des Organisten hören konnten.

Zum Abschluss durften nochmals die Bläser ihr Können bei dem hoffnungsfrohen musikalischen Ausblick "Denn er hat seinen Engeln befohlen" von Felix Mendelssohn Bartholdy zeigen, bevor es hieß: "Thank you for the music" von Abba. Glasbrenner selbst hatte sich im Programmheft bei seinen Wegbegleitern namentlich bedankt und verlor zum Schluss in seiner für ihn bekannten bescheidenen Art nicht viel Worte. "Nochmals Danke, und ich hoffe, das kurzweilige Konzert hat euch gefallen."

Dafür gab es noch eine Zugabe am Klavier mit Sopranistin Annika Glasbrenner. Die Spenden am Ausgang gingen zu gleichen Teilen an die beiden Evangelischen Kirchengemeinden Sinsheim und Daisbach für die Orgelrenovierung und an die Ukraine-Hilfe der Diakonie.