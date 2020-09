Von Alexander Becker

Sinsheim/Spechbach. Die Temperaturen sind nach wie vor sommerlich, und die Kraichgauer bleiben heiß auf Eis. Aber nicht nur das kann jeder, der corona-bedingt den Weg ins nächste Café scheut, zu Hause selbst zubereiten. Roberto Colucci, der langjährige Betreiber des "San Marco" in Sinsheim, ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat sich kurzerhand eine ganze Eismaschine gedruckt.

Darin hat der gebürtige Italiener schon Übung – hatte er doch zu Beginn der Corona-Krise mit mehr als 6000 weiteren Aktiven aus dem gesamten Bundesgebiet viele Schutzvisiere hergestellt. Das Eismaschinen-Projekt beschäftigt Colucci allerdings schon länger. "Die erste Version war Anfang 2019 fertig", erzählt der Spross einer Eismacher-Familie. Daher steckt jede Menge Herzblut in dem aus etwa 60 Teilen bestehenden, voll funktionsfähigen Gerät.

"Jedes Einzelne habe ich selbst am Computer entworfen", betont Colucci, den am 3-D-Druck vor allem die Verwirklichung eigener Ideen fasziniert. "Manche Leute drucken Vasen, Schlüsselanhänger oder kleine Tiere nach Vorlagen aus dem Internet. Einfach nur etwas zu kopieren, das reizt mich nicht", erklärt der Italiener, der eine ältere Version seiner Eismaschine bereits auf der Fachmesse "Maker Faire" in Rom vorgestellt hat. "Leider wurde wegen Corona eine ähnliche Veranstaltung in Berlin abgesagt, sonst hätte ich daran auch teilgenommen", berichtet Colucci, dessen Eigenentwicklung aus biologisch abbaubarem PLA-Plastik besteht.

Das sogenannte Filament wird in Kabelform angeliefert, in den 3-D-Drucker eingezogen, dort geschmolzen und schließlich schichtweise in die gewünschte Form gebracht. "Um die Maschine lebensmittelecht zu machen, habe ich die Bauteile noch versiegelt", erklärt Colucci, dem zufolge die Eismaschine nach einem jahrhundertealten Prinzip funktioniert.

Um einen inneren Behälter, der zu 80 Prozent aus Kupfer besteht, wird zerstoßenes Eis und Kochsalz geschichtet. Beide Komponenten reagieren miteinander und kühlen den Kupfertopf mit den flüssigen Speiseeis-Zutaten. Diese gefrieren an der Innenseite des Topfes und werden mit einem Spatel durch das Drehen einer Kurbel rundum abgeschabt. Das geschieht so lange, bis die gesamte Flüssigkeit gefroren und daraus Eiscreme entstanden ist. "Die Maschine kühlt rund eine Stunde lang auf minus 21 Grad Celsius herunter, wenn es sein muss. Zum Eismachen reicht das locker aus", versichert Colucci, der seine Erfindung Ende Oktober bei einem 3-D-Drucker-Wettbewerb vorstellen will. Aber vorher wird er sie noch ausgiebig testen und jede Menge Speiseeis produzieren.