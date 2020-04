Sinsheim/Spechbach. (abc) Zu Hause bleiben, zusammenhalten und aus der Ferne füreinander da sein – diese Parolen geben Regierungen rund um den Globus in der Corona-Krise an die Bevölkerung aus. Roberto Colucci fertigt auf eigene Kosten Bauteile für Gesichtsschirme an, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Infektionsprävention des Personals verwendet werden.

Diese Hilfsbereitschaft kommt nicht von ungefähr – hat der Italiener doch am eigenen Leib erfahren, was der Erreger anrichten kann. Gemeinsam mit den Eltern und zwei Brüdern betrieb er 1992 das frühere Eiscafé "San Marco" in der Sinsheimer Rosengasse. Nach dem Ausstieg dort im Jahr 2008 verbrachte er mehrere Jahre in der vom Corona-Virus ganz besonders stark betroffenen Heimat im Norden des Lands, wohin die ältere Generation zurückgekehrt war. "Mein Vater hatte sich infiziert, ist aber mittlerweile wieder gesund", sagt Colucci, den die Verhältnisse in Italiens schockieren. "Aber auch hier werden teilweise medizinische Verbrauchsmaterialien knapp, weshalb ich was dagegen tun wollte", sagt Colucci, dessen Hobby der 3D-Druck ist.

Da kam ihm die Aktion unter dem Internet-Kürzel "#MakerVsVirus" gerade recht. Die Initiative fertigt angesichts des Versorgungsengpasses "dezentral und ehrenamtlich einen Gesichtsschutz in Visierform an", wie Co-Initiator Alexander Klarmann schildert. Hinter dem Projekt, das die Münchener Tüftler-Agentur "Make Germany" ehrenamtlich betreut stehen weltweit hunderte Hobbyisten, Enthusiasten im Hobbykeller, organisiert in Vereinen, offenen Werkstätten, Mikro-Laboren und so genannten "Makerspaces". Sie alle drucken in Heimarbeit Gesichtsschutz, wobei sich innerhalb von vier Tagen mehr als 2000 "Maker" zusammengefunden haben.

"Wir geben die Faceshields kostenlos oder zum Selbstkostenpreis an medizinische Einrichtungen, Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheime oder ambulante Pflegedienste ab", beschreibt Colucci den Einsatzzweck der Visiere. Von einem tschechischen 3-D-Drucker-Hersteller, der mit dem dortigen Gesundheitsministerium zusammenarbeitet sowie einem universitären Team aus Wisconsin in den USA entwickelt, können die Gesichtsschilde zwar keine Schutzbrillen und -masken mit Filterfunktion ersetzen; sie bieten aber trotzdem beidseitigen Schutz gegen Tröpfcheninfektionen und das Anfassen des eigenen Gesichts. Viel mehr als eine Druckvorlage und etliche Rollen Plastikschnüre, die der 3-D-Drucker in die gewünschte Form bringt, braucht es dazu nicht. Coluccis Exemplar steht in seiner Waschküche und braucht rund eine Stunde, bis ein Gesichtsschirm fertig ist. Die Leistungsfähigkeit des Projekts zeigt sich in der Gemeinschaft: "Die Community kann derzeit rund 6000 Stück pro Tag herstellen." Die Schutzscheibe der Schilder wird aus Folien für Tageslichtprojektoren geschnitten; die Gesichtsschirme werden mit Gummibändern am Kopf gehalten.

Im Kopf von Colucci hat sich dank "#MakerVsVirus" die Erkenntnis breit gemacht, "dass wirklich jeder etwas gegen die Corona-Krise tun kann". Um das Projekt am Leben erhalten zu können, sei man allerdings auf Geld- und Sachspenden sowie weitere Unterstützung angewiesen.

Info: www.makervsvirus.org