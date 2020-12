Schlangestehen vor dem Testzentrum in Sinsheim: 178 Personen erhielten dort ihre Antigen-Schnelltests an Heiligabend. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth und Tim Kegel

Sinsheim. Heiligabend. Vormittag. Regen. Warteschlange. Menschen wollen kurz vor der Bescherung noch auf Nummer sicher gehen. Es geht nicht um Geschenke, die noch in letzter Minute gekauft werden, sondern um Corona-Schnelltests.

Im ehemaligen Parsa-Gebäude im Gewerbegebiet "Breite Seite", das der Rhein-Neckar-Kreis angemietet und zuerst zum Corona-Abstrich-, künftig zum Impfzentrum gemacht hat, gibt es – mit dem kostenlosen Antigen-Schnelltest zum Nachweis von Proteinen des Corona-Virus Sars-Cov-2 – in letzter Minute grünes Licht fürs Fest im Kreise von betagten Eltern und Großeltern sowie von Menschen aus der Risikogruppe mit Vorerkrankungen. Die Nachfrage nach den Tests bezeichnet Landratsamt-Sprecherin Silke Hartmann als "enorm". Bereits einen Tag nach Veröffentlichung des Vorhabens waren die Kontingente vergriffen.

Anonym geht es auf dem Gelände zu. Die Behörden waren im Vorfeld der Aktion dünnlippig. Ein Blick aufs Geschehen in der Halle wurde nicht erlaubt. Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts am Eingang des Testzentrums regeln den Einlass, der mittels zugesandter Strichcodes nach einer telefonischen Anmeldung erfolgt.

Hintergrund > Lediglich ein positives Testergebnis – in Reilingen – gab es laut Landratsamt auf RNZ-Anfrage unter den insgesamt 520 Test-Tickets, die an den vier Testzentren im Kreisgebiet vergeben wurden: 178 davon in Sinsheim, 123 in Heidelberg, 122 in Reilingen, 97 in Eberbach. Insgesamt standen bei [+] Lesen Sie mehr > Lediglich ein positives Testergebnis – in Reilingen – gab es laut Landratsamt auf RNZ-Anfrage unter den insgesamt 520 Test-Tickets, die an den vier Testzentren im Kreisgebiet vergeben wurden: 178 davon in Sinsheim, 123 in Heidelberg, 122 in Reilingen, 97 in Eberbach. Insgesamt standen bei der Aktion laut Gesundheitsministerium 80.000 Tests an 150 Standorten zur Verfügung – rein rechnerisch 530 Tests pro Standort. Über die genaue Verteilung der Test-Kits pro Standort konnte man bei der Behörde keine Auskunft geben, da die in der Region genutzten Tests von der Stadt Heidelberg und dem Landratsamt selbst zur Verfügung gestellt worden seien. Die Kontingente waren binnen kürzester Zeit erschöpft. Das Landratsamt spricht von 13.000 Anrufversuchen auf der Telefonanlage, wobei die Hotline auch für Nachfragen, nicht nur für Buchungen zur Verfügung gestanden habe. Daher könne kein Verhältnis zwischen "Interessenten" und tatsächlich Getesteten ermittelt werden. Ein dauerhaftes Angebot solcher Tests sei, auch weil es privatwirtschaftliche Angebote und geschultes Personal im Heimbereich gebe, nicht geplant. Allerdings biete man PCR-Tests auf den Teststrecken des Kreises an, etwa für enge Kontaktpersonen. Deren CT-Wert, der als Indikator für die Virenlast und damit die Ansteckungsfähigkeit gilt, werde allerdings nicht von jedem Labor automatisiert auf dem Befund angegeben, heißt es. Ähnlich verhalte es sich mit den Replikationszyklen der Tests. (tk)

Unter den Wartenden ist das Paar aus Wiesloch, das dieses "sehr kurzfristige" Angebot freudig am Schopf gepackt hat, weil es im Wieslocher Raum nichts Vergleichbares gegeben habe. "Eine größere Arztpraxis hat dort Tests gemacht, aber nicht so kurz vor Heiligabend", berichtet Michael K., der nicht riskieren will, für seine 80-jährige Mutter eine Infektionsquelle zu sein.

Während K. gerade noch für ein Foto die Bescheinigung mit dem QR-Code in die Kamera hält, verlassen zwei Schwestern aus Nussloch den grauen Hallenkomplex: Sie haben nach einer knappen Stunde Wartezeit den Test nun hinter sich und müssen jetzt eine Viertelstunde im Auto erneut warten, dann soll ihnen das Ergebnis mitgeteilt werden. Sie wollen ihre frisch operierte Mutter schützen sowie ihre 90-jährige Oma, um die sie sich nun abwechselnd kümmern müssen. Die Anmeldung, sagen sie, habe viel Geduld erfordert. Nachdem sie von der geplanten Testaktion in der Zeitung gelesen hatten, sei es die Warteschleife in der Telefonleitung gewesen, mit der sie "bestimmt eine Dreiviertelstunde" Vorlieb nehmen mussten, bis sie endlich jemanden an der Strippe hatten.

Mit gutem Gefühl einen Besuch machen konnte ein Paar aus Wiesloch. Foto: Barth

Den weiten Weg aus Göttingen hat die junge Frau hinter sich, die ebenfalls in der Schlange steht. Sie will Heiligabend bei ihrer krebskranken Mutter in St. Leon verbringen. In ihrer Heimatstadt im Süden von Niedersachsen gab es kurz vor der Bescherung kein Schnelltest-Angebot, daher hat sie den Schlenker über Sinsheim genommen. Anfang der Woche rief sie "etwa zehn Mal" bei der Hotline des Gesundheitsamtes an, um sich anzumelden. Beim elften Mal ist sie endlich durchgekommen. Umwege, Wartezeit, Kälte und Dauerregen: All das wird zugunsten der Sicherheit duldsam in Kauf genommen. Am Ende wird kein einziger der Wartenden positiv getestet. 178 Test-Tickets wurden in Sinsheim vergeben – die größte Anzahl unter den vier Standorten im Kreis.

Ein Mann aus Heidelberg stellt sich gerade an. Sein Test-Termin wäre um 10.30 Uhr gewesen, doch angesichts der langen Schlange verfestigt sich seine Vermutung: "Es wird später." Die Schnelltests in der Neckarstadt seien bereits "ausgebucht gewesen", in Sinsheim hat er "noch was bekommen". Seine 78-jährige Mutter lebt südlich von Stuttgart, das Testzentrum in Sinsheim liegt also auf dem Weg.

Ein junges Paar aus Eschelbronn und Reichartshausen kommt gerade frisch vom Test, passiert die Schlange in entgegengesetzter Richtung. Nach eine 45 Minuten Warten vor dem Gebäude sei es im Innern dann sehr zügig voran gegangen, berichten die beiden. Nach dem Vorzeigen der Krankenkassen-Versichertenkarte habe man einen Zettel ausgehändigt bekommen und sei sofort zum Test geschickt worden.

Um das Ergebnis zu erfahren, müssen sie dann noch mal rein. Grummeln? Keiner beschwert sich hier. Es gehe hier um Verantwortung, sagen sie. Um den Schutz von Menschen, die man liebt. Was ist da schon eine Stunde Warten im Regen an Heiligabend? Alle harren aus. Kalte Füße vorm Ergebnis gab’s offenbar nicht.

Wäre ein Test positiv ausgefallen, so wäre dessen Ergebnis umgehend mithilfe eines PCR-Tests überprüft und Quarantäne angeordnet worden. Tatsächlich erhielt keine der 178 in Sinsheim getesteten Personen ein positives Ergebnis.