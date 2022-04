Sinsheim/Pforzheim. (wai) 25 Zigarettenautomaten sollen Täter zwischen dem 21. August und dem 21. September 2021 von der Wand gehebelt und auf einer abgelegenen Wiese oder in einem Waldstück aufgebrochen haben.

Die Tatorte reichten von Bilfingen und Ölbronn bis nach Mühlacker und Sinsheim. Bei einer Beute von 32.000 Euro seien Schäden in Höhe von 54.000 Euro verursacht worden. Bis zu fünf Mal pro Nacht schlugen die Täter zu. Nun müssen sie sich vor dem Pforzheimer Amtsgericht verantworten.

Dass zwei von ihnen in Untersuchungshaft sitzen, lag daran, dass sie am 21. September 2021 nachts in Friolzheim so viel Lärm verursachten, dass ein Anwohner wach wurde und die Polizei verständigte. Besonders ergiebig war für die Ermittler die Auswertung von Daten der Handys, die bei dem Duo gefunden wurden. In akribischer Arbeit stellten die Polizisten der Präsidien Karlsruhe, Offenburg und Pforzheim fest, dass die Handys an allen Tatorten zur Tatzeit in den Funkmasten in der Nähe eingeloggt waren.

Die Aussagen von sechs dieser Ermittler standen im Mittelpunkt des zweiten Verhandlungstags. Über mehr als vier Stunden hinweg informierten sie das Gericht über ihre Arbeit. Dabei fiel mehrfach der Begriff Kreuztreffer.

Aus den Datensätzen der Telefon-Provider hatten die Kriminalbeamten herausgefiltert, dass die Handys der Beschuldigten immer wieder nicht nur in den Funkzellen der Tatorte, sondern auch in jenen Funkzellen eingeloggt waren, an denen die zerstörten Automaten abgelegt wurden. Dabei ging es um die Fragen: Können die vielen Kreuztreffer den Tätern zugeordnet werden? Und welche Beweiskraft hat das?

Ein Polizeihauptkommissar war der Meinung, dass es sich dabei nicht um einen Zufall handeln kann. Verteidigerin Olga Sommer wertete den Umstand, dass es an mehreren Tatorten und Tatzeitpunkten auch andere Kreuztreffer gegeben habe, so, dass es auch weitere Täter geben könnte.

Am dritten Verhandlungstag am 26. April will Richter Oliver Weik anhand weiterer Zeugenaussagen versuchen, die Tatzeiträume einzugrenzen.

Update: Dienstag, 12. April 2022, 19.45 Uhr

Manchmal fünf Zigarettenautomaten pro Nacht

Mutmaßliche Automatenknacker stehen vor Gericht: Der Wert der Beute wird auf 32.000 Euro geschätzt, die Schäden auf 54.000 Euro.

Sinsheim/Pforzheim. (wai) Schweren Bandendiebstahl wird derzeit einem georgischen Trio bei einem Prozess am Amtsgericht Pforzheim zur Last gelegt. Staatsanwältin Nadine Höh ist überzeugt, dass die Männer zwischen dem 21. August und dem 21. September 2021 mindestens 25 Zigarettenautomaten aufgebrochen oder es versucht haben – darunter auch Automaten in Sinsheim. Zwei Mitglieder der Bande müssen sich jetzt vor Gericht verantworten. Nur sie waren am 21. September beim 25. Versuch in Friolzheim auf frischer Tat ertappt und verhaftet worden. Der dritte Mann konnte sich ins Ausland absetzen.

Die Vorgehensweise sei immer die gleiche gewesen: In arbeitsteiligem Verfahren seien die Automaten aus ihrer Verankerung gehebelt worden. Mit dem blauen Werkzeug seien dabei immer wieder die gleichen Farbspuren hinterlassen worden, was die Kriminalpolizei als wichtiges Indiz bewertet. Die Automaten seien anschließend im Kofferraum eines Autos mit französischen Kennzeichen abtransportiert und in einem abgelegenen Waldstück mit Gewalt geöffnet worden. Die Spur dieser Verwüstung zog sich von Ölbronn, Knittlingen über Lomersheim und Mühlacker bis hin nach Sinsheim. Bis zu fünf Mal pro Nacht schlugen die Täter zu. Der Wert der Beute wird auf 32.000 Euro geschätzt, die Schäden auf 54.000 Euro. Die Angeklagten hätten die Zigarettenautomaten als leichte Beute und verlässliche Einnahmequelle betrachtet, meint die Staatsanwältin. Ein durchaus einträgliches Geschäftsmodell – wenn in Friolzheim nicht "Kommissar Zufall" in die Quere gekommen wäre. Und wenn die drei nicht Ende August 2021 im pfälzischen Kandel wegen des Verdachts des Benzindiebstahls kontrolliert worden wären.

Dabei sei eine Handynummer aufgefallen, die bei fast allen 25 Taten den Funkzellen der Tatorte zugeordnet werden konnte, berichtete eine Pforzheimer Polizistin. Beim Abgleich der weiteren Handynummern hätten sich Kreuztreffer mit den Handys der anderen Tatverdächtigen ergeben. Auch sie seien in den betreffenden Funkzellen eingeloggt gewesen. Richter Oliver Weik arbeitete jeden einzelnen Fall mit der Kriminalbeamtin durch und versuchte, das Gesamtbild zusammenzusetzen. Einfach machten es ihm die beiden Verteidigerinnen dabei nicht. Sie betonten immer wieder die Notwendigkeit, weitere Zeugen zu vernehmen, um Details klären zu können. "Für unsere Mandanten geht es schließlich um viel!" rechtfertigte Verteidigerin Olga Sommer ihre Strategie.

Der Prozess wird am 7. April fortgesetzt.